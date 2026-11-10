به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست شورای راهبردی آب و خاک که با حضور معاونان و مدیران ذی‌ربط، نمایندگان وزارت نیرو و مجموعه‌های فعال در حوزه انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر در محل معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همراهی حاکمیت با کشاورزان در اجرای سیاست‌های حوزه آب، خاک و انرژی، اظهار کرد: هر سیاست و تکلیفی که برای کشاورزان تعیین می‌شود، باید متناسب با شرایط واقعی تولید و همراه با پشتیبانی‌های لازم باشد.

وی افزود: کشاورز هزینه و فایده اجرای هر طرح را بررسی می‌کند؛ بنابراین، اگر اجرای سیاست‌ها و طرح‌های جدید برای بهره‌بردار صرفه اقتصادی نداشته باشد، نمی‌توان انتظار همراهی کامل از او داشت. وظیفه حاکمیت نیز فراهم کردن زمینه‌های لازم و ایجاد اطمینان برای کشاورزان است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تأمین انرژی در بخش کشاورزی گفت: باید زمینه توسعه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، به‌گونه‌ای فراهم شود که هم مشکلات تأمین انرژی کشاورزان کاهش یابد و هم اجرای سیاست‌ها برای دستگاه‌های اجرایی با سهولت بیشتری انجام شود.

وی بر ضرورت شناسایی و رفع موانع اجرایی تأکید کرد و افزود: باید به‌صورت دقیق مشخص شود که مشکلات اجرای طرح‌ها در کدام بخش‌ها قرار دارد؛ از صدور مجوز و فرآیندهای اداری گرفته تا تأمین مالی و هماهنگی میان دستگاه‌ها؛ هرجا که امکان تسهیل وجود دارد، باید بدون نگاه‌های بخشی برای رفع موانع اقدام شود.

فتحی تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح‌ها دانست و اظهار کرد: نباید تأمین منابع مالی صرفاً به بانک عامل بخش کشاورزی محدود شود، بلکه لازم است از ظرفیت سایر بانک‌ها، منابع بخش خصوصی و روش‌های جدید تأمین مالی نیز استفاده کنیم.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، وی همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته‌های تخصصی و عملیاتی برای پیگیری مسائل در استان‌ها تأکید کرد و گفت: مشکلات باید به‌صورت مستمر بررسی و برای آن‌ها راهکارهای عملیاتی و مشخص تعیین شود تا مصوبات از مرحله گفتگو خارج و به اجرا برسند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و تبیین درست موضوعات برای بهره‌برداران بخش کشاورزی تصریح کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، بخش‌های ترویجی و تشکل‌ها و اصناف مرتبط باید در تبیین سیاست‌ها و ایجاد انگیزه برای مشارکت کشاورزان نقش فعال‌تری داشته باشند.

فتحی تأکید کرد: همه مشکلات به تأمین مالی محدود نمی‌شود و با رفع موانع اجرایی، تسهیل فرآیندها، استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد اعتماد میان کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان زمینه اجرای موفق‌تر سیاست‌های حوزه آب و خاک را فراهم کرد.