به گزارش خبرنگار مهر، نشست راهبران آزمایشگاه تحقیقات فردی (آتف)، بعدازظهر امروز با حضور حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم برگزار شد.

سیدمهدی ابطحی در این نشست با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر بهره‌گیری از ظرفیت خرد جمعی اظهار کرد: طرح آزمایشگاه تحقیقات فردی پاسخی مناسب به این تأکید حکیمانه است. در دانشگاه‌ها پژوهشگران برجسته‌ای حضور دارند که از خروجی‌های علمی و پژوهشی ارزشمندی برخوردارند، اما سازوکارهای معمول پژوهانه دانشگاه‌ها پاسخ‌گوی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان نیست.

وی افزود: در گام نخست، شناسایی و حمایت از این پژوهشگران از طریق اعطای گرنت متناسب و در ادامه، بهره‌گیری از ظرفیت آنان برای شکل‌گیری گروه‌های هم‌افزا و حرکت به سمت ایجاد آزمایشگاه‌های کلیدی ملی دنبال می‌شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم درباره شیوه‌های ورود پژوهشگران به طرح اتف گفت: تاکنون ۲۲۶ آزمایشگاه تحقیقات فردی از طریق معرفی دانشگاه‌ها شناسایی و وارد طرح شده‌اند. علاوه بر این، فراخوان عمومی که دو بار در سال برگزار می‌شود و همچنین فراخوان‌های موضوعی، از دیگر مسیرهای جذب پژوهشگران هستند.

ابطحی با اشاره به استقبال بخش صنعت از این طرح تصریح کرد: یک سال از اجرای طرح می‌گذرد و در این مدت، صنعت نیز آمادگی خود را برای حمایت از آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی اعلام کرده است. هدف این است که ظرفیت‌های موجود در بخش صنعت نیز در مسیر تقویت فعالیت‌های پژوهشی به کار گرفته شود.

وی درباره حمایت‌های مالی در نظر گرفته‌شده برای راهبران آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی توضیح داد: در قالب این طرح، گرنت پایه به پژوهشگران اختصاص می‌یابد که در سال نخست، ۷۰ درصد آن پرداخت می‌شود. میزان گرنت پایه در سال اول یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و در سال‌های بعد، با اعمال ضرایب مربوط، افزایش خواهد یافت.

ابطحی ادامه داد: اعتبار اختصاص‌یافته می‌تواند برای خرید تجهیزات آزمایشگاه فردی، پرداخت حق عضویت مجامع علمی و حضور در کنفرانس‌ها و سایر فعالیت‌های پژوهشی هزینه شود. این مبالغ به حساب پژوهشگر واریز می‌شود و وی موظف است گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات را ارائه کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تقویت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، کمک به حل مسائل ملی و منطقه‌ای و هدایت پژوهش‌ها به سمت پاسخ‌گویی به نیازهای کشور را از جمله خروجی‌های مورد انتظار این طرح برشمرد.

وی همچنین از پیگیری حمایت‌های تکمیلی برای راهبران آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی خبر داد و گفت: علاوه بر حمایت مالی، موضوعاتی مانند بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی، پذیرش این آزمایشگاه‌ها در طرح‌های حمایتی پژوهشی و دریافت تسهیلات بانکی نیز در حال پیگیری است. امیدواریم بتوانیم این امتیازات را در ستاد مربوطه به راهبران اتف اختصاص دهیم.

ابطحی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در پایش و حمایت از این طرح اظهار کرد: انتظار می‌رود دانشگاه‌ها بر روند اجرای طرح نظارت داشته باشند و از ظرفیت علمی و پژوهشی راهبران آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی در شوراهای آموزشی و پژوهشی خود استفاده کنند؛ چراکه بهره‌گیری از توانمندی این افراد می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها منجر شود.

وی افزود: ضروری است دانشگاه‌ها ظرفیت‌ها و توانمندی‌های راهبران را به ساختارهای اجرایی معرفی کنند تا از تخصص و دانش آنان در مسیر حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های کشور استفاده شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه از راهبران آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی خواست با مدیران پژوهشی برای بهبود و اصلاح روند اجرای طرح همکاری کنند و گفت: پایداری این طرح به نحوه اداره و مدیریت صحیح آن وابسته است. همه دست‌اندرکاران باید برای تحقق اهداف طرح و تقویت سازوکارهای اجرایی آن تلاش کنند.

ابطحی با اشاره به تغییر رویکرد وزارت علوم در توسعه ساختارهای پژوهشی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت علوم این است که دیگر مجوز جدیدی برای ایجاد گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و مؤسسات صادر نشود و ظرفیت‌های موجود در چارچوب طرح‌های هدفمند و اثربخش تقویت شوند.

وی در پایان بر ضرورت شبکه‌سازی میان راهبران تأکید کرد و گفت: از همین امروز باید به فکر تشکیل شبکه‌های هم‌افزا باشید؛ شبکه‌هایی که در نهایت بتوانند به گروه‌های توانمند حل مسائل کلان کشور تبدیل شوند.