به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در مراسم تشییع و بزرگداشت زنده‌یاد علی اصغر فانی، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، شخصیت‌های فرهنگی کشور افزود: فقدان این استاد فرهیخته برای آموزش و پرورش سنگین است و به نمایندگی از جامعه تعلیم و تربیت، این مصیبت را به خانواده آن مرحوم و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت می گویم.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی مرحوم فانی اظهار کرد: آرامش، عقلانیت، خلاقیت، نوآوری و دلسوزی از برجسته‌ترین ویژگی‌های وی بود و عمر پربرکت خود را از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی در مسیر خدمت به نظام تعلیم و تربیت کشور سپری کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دغدغه‌های جدی مرحوم فانی نسبت به دانش‌آموزان مناطق محروم افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته وی، توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار بود، به‌گونه‌ای که پس از پایان مسئولیت‌های رسمی و اداری نیز فعالیت‌های ایشان در این زمینه نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با جدیت بیشتری ادامه یافت.

کاظمی به نقش مؤثر مرحوم فانی در شورای عالی آموزش و پرورش و ارتباط گسترده وی با شخصیت‌ها و فعالان فرهنگی اشاره کرد و گفت: تشکیل مؤسسه رشد دانش‌آموزان از جمله اقدامات ارزشمند و ماندگار وی در وزارت آموزش وپرورش بود.

وی، توجه به معیشت و توانمندسازی معلمان را از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی مرحوم فانی عنوان کرد و گفت: ایشان همواره بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی معلمان و ارتقای توانمندی حرفه‌ای آنان تأکید داشتند و معتقد بودند نباید معلمی بدون برخورداری از آموزش و آمادگی لازم وارد کلاس درس شود.

وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت آموزش مستمر معلمان تاکید کرد و گفت: توانمندسازی معلمان باید همواره در کانون توجه نظام تعلیم و تربیت قرار داشته باشد.

کاظمی توجه ویژه مرحوم فانی به مستندسازی تجربیات، اندیشه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های موفق در آموزش و پرورش را از دیگر ویژگی‌های ارزشمند فعالیت‌های وی دانست و این رویکرد را اقدامی مؤثر برای انتقال تجربیات و بهره‌گیری نسل‌های آینده از دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد.

مرحوم فانی از معلمی به وزارت رسید و تمام عمر خود را وقف آموزش‌وپرورش کرد

غلامعلی حدادعادل در مراسم تشییع مرحوم علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش اظهار کرد: وی پیش از انقلاب، در دوران تحصیل در دانشکده فنی، در یکی از مدارس خصوصی تهران به تدریس ریاضی مشغول بود و پس از انقلاب نیز مسئولیت‌های مهمی را در آموزش‌وپرورش بر عهده گرفت.

وی با اشاره به مسئولیت مرحوم فانی در آموزش‌وپرورش استان کردستان در سال‌های ابتدایی انقلاب افزود: مرحوم فانی در شرایط دشوار و حساس آن دوران، مسئولیت سنگینی را پذیرفت و با شایستگی این مجموعه را اداره کرد. پس از آن نیز در جایگاه‌های مختلفی از جمله معاونت آموزشی و معاونت متوسطه به خدمت ادامه داد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقش مرحوم فانی در طراحی و اجرای طرح تغییر نظام آموزشی را برجسته کرد گفت: وی در جلسات متعدد و طولانی مربوط به تغییر نظام آموزشی، نقش محوری داشت و بخش مهمی از عمر خود را وقف مسائل آموزش‌وپرورش کرد.

حدادعادل با تأکید بر حساسیت و دغدغه همیشگی مرحوم فانی نسبت به مسائل تعلیم و تربیت تصریح کرد: حتی تا دو هفته پیش از درگذشت ایشان، از راهنمایی‌ها و نظرات ارزشمندشان در شورای عالی آموزش‌وپرورش بهره‌مند بودیم. مرحوم فانی همواره مسائل و خطرات احتمالی پیش‌روی آموزش‌وپرورش را پیش‌بینی می‌کرد و با تذکرات و پیشنهادهای خود، مسئولان را به اقدام به‌موقع فرامی‌خواند.

وی ادامه داد: نگرانی وی نسبت به آموزش‌وپرورش، صرفاً در حد بیان دغدغه نبود؛ بلکه برای حل مسائل، راهکار ارائه می‌کرد، طراحی و برنامه‌ریزی داشت و شخصاً برای رفع مشکلات اقدام می‌کرد. گاهی حتی در ساعات پایانی شب تماس می‌گرفت و برای حل یک مسئله، پیشنهادهای عملی ارائه می‌داد.

حدادعادل یکی از ویژگی‌های برجسته مرحوم فانی را نگاه فراجناحی او به آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: برای آموزش‌وپرورش جایگاهی فراتر از گرایش‌های سیاسی دارد و در این حوزه با هر فردی که می‌توانست به نظام تعلیم و تربیت کشور کمک کند، همکاری و تعامل می‌کرد.

وی افزود: مرحوم فانی باور داشت آموزش‌وپرورش ریشه و اساس کشور است و نباید اختلاف‌ها و گرایش‌های سیاسی به وحدت این ریشه آسیب بزند. این نگاه، از ویژگی‌های مهم مدیریتی و شخصیتی وی بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ادامه فعالیت‌های علمی و اجرایی مرحوم فانی پس از دوران مسئولیت‌های مدیریتی خاطرنشان کرد: او پس از سال‌ها خدمت اجرایی، به دانشگاه بازگشت و مدرک دکتری مدیریت دریافت کرد و با پشتوانه تجربه و دانش خود، بار دیگر در خدمت آموزش‌وپرورش قرار گرفت.

حدادعادل به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی مرحوم فانی اظهار کرد: من شاهد ایمان و اعتقاد عمیق وی بودم که در یکی از سفرهای خارجی مشترک، شبی از خواب بیدار شدم و دیدم مرحوم فانی مشغول اقامه نماز شب هستند و لازم می‌دانم بر این ویژگی معنوی و اخلاص او گواهی بدهم.

وی گفت: برای ما که سالیان طولانی با وی دوستی، رفاقت و همکاری داشتیم و او را نعمتی ارزشمند و سرمایه‌ای برای آموزش‌وپرورش می‌دانستیم، تصور فقدانش بسیار دشوار است.

مرحوم فانی به دانش‌آموزان مناطق محروم توجه داشت

محسن حاجی‌میرزایی روز دوشنبه در مراسم تشییع و بزرگداشت زنده‌یاد علی اصغر فانی، اظهار کرد: مرحوم فانی هیچ‌گاه از تعلیم و تربیت فاصله نگرفت و در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار داشت و با همان دقت توجه و جدیت مسائل آموزش و پرورش را دنبال می‌کرد.

وی با اشاره به ارتباط مستمر مرحوم فانی با مجموعه آموزش و پرورش افزود: مرحوم فانی ارتباط خود را با بدنه این مجموعه هیچ‌گاه قطع نکرد و در مناسبت‌های مختلف با همکاران و مدیران سابق ارتباط برقرار می‌کرد و جویای احوال آنان می‌شد و همواره در جریان اتفاقات و تحولات نظام تعلیم و تربیت قرار داشت.

حاجی‌میرزایی، توجه به نیروی انسانی و تربیت معلم را از مهم‌ترین دغدغه‌های مرحوم فانی دانست، تصریح کرد: با توجه به اینکه معلم رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت است، موضوع تأمین، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی همواره در کانون توجه ایشان قرار داشت اما طرح‌ها و برنامه‌های متعددی نیز در این زمینه تهیه کرده بودند و پیگیر اجرای آن‌ها بودند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه طولانی و ارتباط مستمر مرحوم فانی با نظام آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: حضور و عضویت وی در شورای عالی آموزش و پرورش فرصت ارزشمندی برای بهره‌مندی اعضا از اندیشه‌ها و تجربیات ایشان بود.

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی تجربیات مدیریتی گفت: مرحوم فانی از نظر مدیریت دانش و ثبت تجربیات، اقدامات ارزشمندی انجام دادند. جمع‌آوری تجربیات دوران مسئولیت و گفت‌وگو با مدیران دوره‌های مختلف و ثبت این خاطرات در چند جلد کتاب، گام مهمی در مسیر انباشت دانش و انتقال تجربه به نسل‌های آینده بود؛ موضوعی که از نیازهای اساسی نظام تعلیم و تربیت و حتی نظام حکمرانی کشور به شمار می‌رود.

حاجی‌میرزایی با اشاره به فعالیت‌های علمی و کارشناسی دکتر فانی در سال‌های اخیر افزود: ایشان با همکاری جمعی از صاحب‌نظران، از جمله آقایان محمدی و نوید، اندیشکده‌ای را در روزنامه اطلاعات پایه‌گذاری کرده بودند که جلسات آن به‌صورت منظم برگزار می‌شد و در آن موضوعات و مسائل مختلف کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گرفت.

وی، آرامش، صبوری و توجه به پیشکسوتان را از دیگر ویژگی‌های شخصیتی مرحوم فانی برشمرد و گفت: وی ارتباط ویژه‌ای با پیشکسوتان آموزش و پرورش داشتند و نشست‌های منظمی با آنان برگزار می‌کردند اما در این جلسات، مسائل مهم کشور و دغدغه‌های جامعه فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و این ارتباط برای پیشکسوتان اهمیت بسیاری داشت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از فقدان این چهره فرهنگی اظهار کرد: امروز شخصیت بزرگی را از دست داده‌ایم و همه ما سوگوار و داغدار هستیم. امیدوارم خداوند به فضل خود این فقدان را جبران کند و نظام تعلیم و تربیت کشور بتواند با الهام از تلاش، پشتکار، اندیشه و دانش دکتر فانی، مسیرهای بهتری را پیش روی خود قرار دهد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به علاقه رئیس‌جمهور به مرحوم فانی گفت: رئیس‌جمهور علاقه زیادی به مرحوم فانی داشتند و حتی در روزهای اخیر، نامه‌ای برای فراهم شدن زمینه ملاقات با ایشان نوشته بودند تا درباره فعالیت‌های مردمی و خیریه‌ای وی در حوزه تعلیم و تربیت گفت‌وگو کنند.

وی افزود: این ملاقات به دلیل فراهم نشدن شرایط، محقق نشد اما با این حال رئیس‌جمهور علاقه‌مند بودند برای ادای احترام به این شخصیت فرهنگی در این مراسم حضور پیدا کنند اما به دلیل برنامه‌های قبلی امکان حضور برای وی فراهم نشد و بنده را مأمور کردند تا مراتب تسلیت و همدردی رییس جمهور را به خانواده مرحوم فانی، فرهیختگان، اندیشمندان، وزرای سابق آموزش و پرورش و همه علاقه‌مندان و دلسوزان ایشان ابلاغ کنم.

