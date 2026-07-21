به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، خانواده معزز ایشان و شهدای جنگ تحمیلی که با عنوان «میهمان عرش» برگزار شد، با گرامیداشت یاد همه شهدای اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه را تسلیت گفت و با بیان اینکه آموزش و پرورش در این حادثه خود عزادار و صاحب عزا شده است افزود: از میان پنج شهید خانواده رهبر شهید، چهار نفر معلم بودند و تنها یک نفر، کودک ۱۴ ماهه خانواده بود.

حداد عادل با بیان اینکه رهبر شهید سال‌ها در درس خارج فقه به تدریس اشتغال داشت و تمام عمر خود را معلم بود ادامه داد: همچنین شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی استاد دانشگاه امام صادق (ع) بود و سیده بشری حسینی خامنه‌ای و زهرا حدادعادل نیز تا روز شهادت در مدرسه فرهنگ تدریس می‌کردند. زهرا حدادعادل در روز حادثه آماده عزیمت به مدرسه بود و زمانی که پیکر وی به خانواده تحویل داده شد، لباس معلمی بر تن داشت. این موضوع نشان می‌دهد آموزش و پرورش چه جایگاهی در خانواده رهبر شهید داشته و همه اعضای این خانواده حول محور تعلیم و تربیت فعالیت می‌کردند.

وی با اشاره به سابقه ۴۷ ساله آشنایی و همکاری خود با رهبر شهید از ابتدای انقلاب تا زمان شهادت وی، گفت: رهبر شهید اهمیت ویژه‌ای برای آموزش و پرورش قائل بود و این وزارتخانه را در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌دید، بلکه آن را ریشه درخت انقلاب اسلامی می‌دانست. رهبر شهید همواره نسبت به وضعیت آموزش و پرورش دغدغه داشت و بارها در گفت‌وگوهای خصوصی نگرانی خود را نسبت به این حوزه ابراز می‌کرد.

وی با بیان اینکه ایشان از ابتدای انقلاب مسائل آموزش و پرورش را با حساسیت دنبال می‌کرد و به صورت مستمر درباره کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی مشورت می‌داد اظهار کرد: رهبر شهید در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری گفته بود اگر پس از پایان مسئولیت ریاست جمهوری قرار باشد مسئولیت دیگری در نظام بر عهده بگیرد، ترجیح می‌دهد وزیر آموزش و پرورش شود. اگر رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب ایشان به رهبری پیش نمی‌آمد، تصمیم داشت فعالیت خود را در آموزش و پرورش ادامه دهد.

حدادعادل با اشاره به نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی به تعلیم و تربیت گفت: امام خمینی (ره) نیز برای آموزش و پرورش اهمیت ویژه‌ای قائل بود و در آغاز نهضت اسلامی در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ فرموده بود اگر آموزش و پرورش و رادیو و تلویزیون در اختیار نیروهای انقلاب قرار گیرد، کشور اصلاح خواهد شد. این نگاه نشان می‌دهد که از دیدگاه امام خمینی (ره)، آموزش و پرورش و رسانه مهم‌ترین ابزارهای تربیت نسل آینده بودند.

وی بیان اینکه رهبر شهید آموزش و پرورش را وزارتخانه‌ای راهبردی می‌دانست، گفت: ایشان اعتقاد داشت پیشرفت علمی، فناوری، رشد اقتصادی و حفظ استقلال کشور از مسیر آموزش و پرورش آغاز می‌شود. رهبر شهید همواره تأکید می‌کرد اگر آموزش و پرورش وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، دانشگاه نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، زیرا پایه علم و تربیت در مدرسه شکل می‌گیرد.

حدادعادل با بیان اینکه رهبر شهید در زمان تشکیل دولت‌ها نسبت به انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت ویژه‌ای داشت و به این وزارتخانه تاکید داشت و این دیدارها را هیچ‌گاه تعطیل نمی‌کرد افزود: رهبر شهید در طول سال نکات و مسائل مرتبط با آموزش و پرورش را یادداشت می‌کرد تا در دیدار با معلمان درباره مهم‌ترین موضوعات این حوزه سخن بگوید.

وی با اشاره به نگاه رهبر شهید نسبت به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ایشان این سازمان را آشپزخانه فکری، فرهنگی و معنوی کشور می‌دانست که غذای فکری نسل‌های آینده در آن تهیه می‌شود. رهبر شهید همواره تأکید داشت که نباید در این مجموعه خللی در تدوین محتوای آموزشی و تربیتی ایجاد شود و به همین دلیل نسبت به کتاب‌های درسی حساسیت فراوانی داشت.

حدادعادل پیشنهاد کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکاری مؤسسه حفظ و نشر آثار رهبر شهید، مجموعه کامل سخنرانی‌های بیش از سه دهه ایشان در دیدارهای روز معلم را منتشر کند تا دیدگاه‌های ایشان درباره تعلیم و تربیت در اختیار مدیران، معلمان و پژوهشگران قرار گیرد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم با بیان اینکه عرض تسلیت و ارادت خود را به رهبر شهید و سیدالشهدای انقلاب ادا می‌کنیم گفت: عرض تسلیت دارم خدمت معلم فرزانه و خدوم نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران که عمری را در راه اعتلای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران صرف کردند.

وی افزود: همچنین با رهبر فرزانه و خلف صالح و شایسته رهبر شهید، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت می‌کنیم.