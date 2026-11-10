به گزارش خبرگزاری مهر، عارف خد لو امروز در همایش خیران مدرسه‌ساز نقده افزود: در گام دوم نهضت مدرسه‌سازی، امسال ۱۰۶ مدرسه با هزینه‌کرد ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی و با مساعدت استاندار آذربایجان‌غربی احداث و در اختیار دستگاه بهره‌بردار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیاتی برای پروژه‌های آموزشی در سال جاری افزود: ۱۳ طرح آموزشی در استان جزو همین طرح‌ها قرار گرفته‌اند که برای تکمیل آن‌ها حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است؛ این اعتبار از محل مالیات پرداختی مالیات‌دهندگان تامین خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌ غربی همچنین از آغاز عملیات اجرایی یک مدرسه ۶ کلاسه در روستای گیلوان خبر داد و گفت: این مدرسه که ۲ سال پیش کلنگ‌زنی شده بود، پس از تکمیل مراحل اداری به‌زودی وارد مرحله ساخت می‌شود.

خدرلو ادامه داد: سه مدرسه نیز در نقاط مختلف شهرستان نقده در حال احداث است که ۲ مدرسه با ۳۰ درصد و یک مدرسه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا هستند و مدرسه دارای پیشرفت ۹۵ درصدی تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سرانه برخورداری از فضای آموزشی در کشور ۵.۵ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است، افزود: این میزان در شهرستان نقده به ۴.۲ مترمربع می‌رسد.