قدردانی وزیر آموزش و پرورش از حمایت های قالیباف

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، در سیونهمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور، ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور به همه همکاران آزاده آموزشوپرورش، اظهار کرد: آزادگان، اسطورههای صبر، استقامت، پایداری و سرافرازی ملت ایران بودند و روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتند. همچنین یاد میکنیم از سید آزادگان جمهوری اسلامی ایران، مرحوم ابوترابی عزیز و بزرگوار.
قدردانی از حمایتهای قالیباف
وی با تشکر از رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره پیام وی به سیونهمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش گفت: پیام بسیار ارزشمند و محبتآمیز ایشان به سیونهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور، از ابعاد مختلف مسائل و انتظارات و نقش آموزش و پرورش و همچنین حمایت همهجانبه مجلس را مطرح کرد.
کاظمی افزود: از همین فرصت استفاده میکنم و ضمن تشکر از حمایت رئیس مجلس و جلسات متعددی که هر زمان تقاضا کردیم، ایشان برگزار کردند، یادم نمیرود در آخرین ساعاتی که بودجه ۱۴۰۵ بسته میشد و قرار بود از دفتر ایشان بودجه نهایی و ارسال شود، با اصرار، ایشان وقتی برای ما باز کردند و با تعدادی از اعضای شورای معاونین خدمت ایشان رسیدیم و چه اتفاقات خوبی آن روز برای بودجه آموزش و پرورش افتاد.
وی ادامه داد: ایشان از تمام ظرفیتهایی که در اختیار داشتند، واقعا استفاده کردند. جا دارد اینجا از ایشان، کمیسیون آموزش و تحقیقات و تمام نمایندگانی که در کنار آموزش و پرورش بودند تشکر کنم. در این اجلاس هم تعداد زیادی از نمایندگان در استانها حضور داشتند که دسترسی به نامشان نداشتیم و از همه آنها تشکر ویژه دارم.
موفقیت دانشآموزان ایرانی در المپیاد جغرافیا
وزیر آموزشوپرورش همچنین با اشاره به موفقیت دانشآموزان ایرانی در المپیاد جغرافیا گفت: دانشآموزان المپیادی ما در رشته جغرافیا برای اولین بار در تاریخ برگزاری المپیاد جغرافیا موفق به کسب مدال شدند و همچنین رتبه نخست در پوستر المپیاد را کسب کردند.
کاظمی، این موفقیت را برگ زرین دیگری بر افتخارات دانشآموزان المپیادی جمهوری اسلامی ایران دانست و از دستاندرکاران این موفقیت تشکر و آن را به جامعه معلمان و همکاران آموزشوپرورش تبریک گفت.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با خیرمقدم به محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، اظهار کرد: اجازه میخواهم به طور ویژه خیرمقدم عرض کنم خدمت یک استاد عزیز و بزرگوارم، آقای حاجیمیرزایی، که به هر حال بر گردن همه ما حق استادی دارند و ما از ایشان بابت لطفی که به ما داشتند تشکر میکنیم و به وجود ایشان افتخار میکنیم.
وی افزود: در دولت چهاردهم یکی از بزرگترین سرمایههای آموزشوپرورش، وجود شخص ایشان و حضور ایشان در دولت چهاردهم و در کنار ریاست جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر آموزشوپرورش گفت: وقتی مقام معظم رهبری و رهبر شهیدمان بر توجه رئیسجمهور به آموزش و پرورش و وقتی که ایشان میگذارند و به عنوان یکی از بزرگترین فرصتهای نظام تعلیم و تربیت اشاره کردند، من همانجا در ذهنم بود که واقعا وجود آقای حاجیمیرزایی نیز یکی از بزرگترین فرصتهایی است که در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار دارد.
در دولت چهاردهم دو وزیر آموزشوپرورش حضور دارند
کاظمی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی حاجیمیرزایی اظهار کرد: شخصیت آقای حاجیمیرزایی واقعا منحصر به فرد و ممتاز است. نگاه عمیق ایشان به مسائل کشور، چارچوب فکری ایشان برای حل نظام مسائل کشور و آرامشی که ایشان در دولت ایجاد میکنند، برای خودم واقعا ارزشمند و درسآموز است.
وی افزود: من همیشه از مشورتهای بسیار ارزشمند آقای حاجیمیرزایی استفاده کردم و از این باب نیز از ایشان تشکر میکنم. همیشه دستگیر ما بودید، همیشه به ما کمک کردید و همیشه در جاهایی که ما گیر افتادیم و نیازمند کمک بودیم، حضرتعالی بزرگترین پشتوانه ما بودید.
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: من همیشه در دولت گفتم که خوشحالم در دولت چهاردهم دو وزیر آموزشوپرورش حضور دارند. من تنها نیستم؛ بالاتر از من وزیری است که جایگاه ممتاز و برتری در کشور دارند.
کاظمی، حضور وزیر سابق آموزشوپرورش در دولت و جایگاه کنونی وی را افتخار نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: امروز وزیر آموزشوپرورش جمهوری اسلامی ایران به عنوان معتمد ریاست جمهوری و رئیس دفتر رئیسجمهوری، اساسیترین نقش را دارد.
تشکر کاظمی از پیگیریهای حاجیمیرزایی
وی با اشاره به تسلط حاجیمیرزایی بر مسائل کشور و آموزشوپرورش گفت: ایشان به لحاظ تسلطی که بر مسائل کشور و بهویژه مسائل آموزشوپرورش دارند و شناختی که از افراد و مسائل دارند، در کوتاهترین زمان ممکن مسائل را هم منتقل میکنند، هم پیگیری میکنند و هم عمل میکنند.
کاظمی افزود: خدا شاهد است خاطرات زیبایی از پیگیریها و کمکهای آقای حاجیمیرزایی دارم که وقت نیست بگویم. فقط یک مورد را عرض میکنم؛ به اندازهای که ایشان پیگیر سرورهای شاد بودند، شاید بیش از ۱۰ تا ۲۰ بار به من زنگ زدند. خودم بعضی وقتها یادم رفته بود و ایشان دانهدانه پیگیری میکردند.
وی گفت: به قدری پیگیری ایشان در دفتر برای ما جدی بود که یکی از چیزهایی که واقعا از ایشان یاد گرفتم، همین پیگیری بود.
وزیر آموزشوپرورش خطاب به حاجیمیرزایی اظهار کرد: اینجا خانه شماست. اینجا در جمع همکاران عزیز خودتان در سطح کشور هستید.
کاظمی ادامه داد: مطمئنم شما کار ما را خیلی راحت میکنید؛ هم مسائل را به زیبایی منتقل میکنید و هم به زیبایی مطالبات ریاست جمهوری را به ما منعکس میکنید.
وی افزود: توصیف زیبای مقام معظم رهبری از بیان حضرتعالی و حضور جنابعالی و حضور رهبر شهیدمان، شاید تنها اجلاسی بود که در تاریخ آموزش و پرورش کشور رهبر شهیدمان در آن حضور پیدا کردند و صحبتهای بسیار زیبایی داشتند.
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