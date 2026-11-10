به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح آخرین وضعیت اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان رشت اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح ملی وارد هفته سوم شده و تاکنون ۷۳ درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به به‌کارگیری ظرفیت‌ های اجرایی شهرستان برای پشتیبانی از مأموران آمارگیر افزود: در حال حاضر بخشی از فعالیت‌ها بر لکه‌گیری آماری، شناسایی و پیگیری خانوارهای غایب و تکمیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده متمرکز است.

فرماندار رشت با بیان اینکه عملیات سرشماری در ۸۴ حوزه آماری شهرستان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۹ حوزه در مناطق روستایی و ۶۵ حوزه در مناطق شهری قرار دارند و مأموران آمارگیر با همکاری عوامل اجرایی در حال جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات هستند.

میرغضنفری با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این طرح ملی گفت: از ابتدای آغاز عملیات، جلسات هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی در قالب شورای اداری شهرستان برگزار و ادارات به همکاری و پشتیبانی از ستاد سرشماری موظف شدند.

وی ادامه داد: در سطح بخش‌ها نیز بخشداران با برگزاری جلسات هماهنگی با دهیاران، زمینه همکاری مدیریت روستاها با مأموران آمارگیر را فراهم کردند و شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط نیز برای تسهیل اجرای طرح در مناطق شهری همکاری دارند.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به ویژگی‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ بیان کرد: این دوره با رویکرد ثبتی‌مبنا و بهره‌گیری از اطلاعات پایگاه‌های ثبتی و تکمیل و بررسی میدانی داده‌ها اجرا می‌شود که می‌تواند به افزایش دقت اطلاعات، کاهش موازی‌کاری و ارتقای کیفیت داده‌های آماری کمک کند.

میرغضنفری با تأکید بر نقش آمار دقیق در برنامه‌ریزی و توسعه افزود: اطلاعات به‌روز جمعیتی و شناخت پراکندگی جمعیت، تعداد خانوارها و ویژگی‌های مناطق مختلف، مبنای تصمیم‌گیری مدیران برای توزیع متوازن امکانات و اعتبارات و برنامه‌ریزی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، درمان، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری و روستایی است.

وی تصریح کرد: نتایج این طرح ملی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نیازها و ظرفیت‌های شهرستان ارائه دهد و مبنایی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های آینده باشد.

فرماندار رشت در پایان با قدردانی از تلاش مأموران آمارگیر، کارشناسان، بخشداران، دهیاران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی همراه، ابراز امیدواری کرد عملیات سرشماری با تداوم هماهنگی‌ها و مشارکت شهروندان، مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسد.