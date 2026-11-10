به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی صبح سه شنبه به همراه جمعی از کارشناسان و مسئولان شهرستان ملایر آخرین وضعیت زمین‌های پروژه مسکن ملی «گلدره»، موانع موجود و راهکارهای تسریع در اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار ملایر با اشاره به طولانی شدن روند تعیین تکلیف زمین‌های این پروژه و مشکلات ناشی از آن برای متقاضیان، بیان کرد: بلاتکلیفی مسکن ملی گلدره فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های فراوانی را برای خانواده‌های چشم انتظار ایجاد کرده و ضرورت دارد دستگاه‌های متولی با جدیت بیشتری برای رفع موانع موجود اقدام کنند.

کتابی با تاکید بر اینکه تامین مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم است، خواستار ورود فوری و موثر مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برای تسریع در فرآیندهای اجرایی شد و بر ضرورت آغاز هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی پروژه مسکن ملی گلدره تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مردم نباید بیش از این در انتظار تعیین تکلیف زمین‌های خود بمانند، بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول تاکید کرد و گفت: پیگیری‌های انجام شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید به اقدامات عملی و نتایج ملموس برای متقاضیان منجر شود.

فرماندار ملایر با اشاره به اهمیت پاسخگویی به مطالبات به حق شهروندان، افزود: رفع مشکلات پروژه مسکن ملی گلدره باید به صورت جدی و مستمر دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، زمینه خروج این پروژه از وضعیت بلاتکلیفی را فراهم کنند.