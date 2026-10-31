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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

سرشماری نفوس و مسکن در رشت به پیشرفت ۲۵ درصدی رسید

سرشماری نفوس و مسکن در رشت به پیشرفت ۲۵ درصدی رسید

رشت- فرماندار رشت با اشاره به تحقق حدود ۲۵ درصدی برنامه‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵، از آغاز عملیات آمارگیری در مناطق شهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح شنبه در بازدید از ستاد سرشماری شهرستان رشت، با همراهی اعظم تهی‌دست، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری، در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌ها و اقدامات اجرایی این طرح ملی قرار گرفت.

وی با اشاره به ورود عملیات اجرایی سرشماری به هفته دوم اظهار کرد: به همت مأموران آمارگیر، عوامل اجرایی و همراهی مجموعه‌های محلی، تاکنون حدود ۲۵ درصد از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سطح شهرستان محقق شده و روند اجرای این طرح در مسیر مناسبی قرار دارد.

فرماندار رشت با قدردانی از مشارکت و استقبال خانوارهای روستایی افزود: همکاری مطلوب مردم در مناطق روستایی با مأموران آمارگیر قابل تقدیر است و انتظار می‌رود این همراهی تا پایان عملیات سرشماری تداوم داشته باشد.

میرغضنفری با اشاره به آغاز عملیات آمارگیری در مناطق شهری نیز گفت: مأموران سرشماری در حال مراجعه به خانوارهای منتخب هستند و مشارکت شهروندان در ارائه اطلاعات موردنیاز، نقش مهمی در اجرای دقیق و مطلوب این طرح دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اطمینان از هویت مأموران سرشماری تصریح کرد: شهروندان پس از احراز هویت مأموران رسمی و بررسی اعتبار کارت شناسایی آنان، همکاری لازم را در ارائه اطلاعات موردنیاز داشته باشند تا فرآیند آمارگیری با دقت و سهولت بیشتری انجام شود.

فرماندار شهرستان رشت همچنین از همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های محلی در پیشبرد این طرح قدردانی کرد و گفت: از ابتدای آغاز سرشماری، هماهنگی و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ستاد سرشماری شهرستان در دستور کار قرار گرفته و بخشداران، دهیاران و شهرداران نیز در حوزه مسئولیت خود پشتیبانی مناسبی از عوامل اجرایی داشته‌اند.

میرغضنفری تأکید کرد: حمایت‌ها و هماهنگی‌های مجموعه فرمانداری تا پایان عملیات سرشماری ادامه خواهد داشت و این مجموعه برای تأمین پشتیبانی‌های موردنیاز عوامل اجرایی آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی بازه زمانی یک‌ماهه برای اجرای عملیات میدانی سرشماری و امکان تمدید آن در صورت نیاز، ابراز امیدواری کرد: با استمرار تلاش مأموران آمارگیر، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت آگاهانه مردم، این طرح ملی در شهرستان رشت با کیفیت مطلوب و در زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسد.

کد مطلب 6995016

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