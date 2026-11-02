شاهرخ شراعی ظهردر گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرشماری ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ یک تحول بزرگ و بنیادین در نظام آماری کشور محسوب می‌شود که برای نخستین‌بار به‌جای روش سنتی مراجعه حضوری به منازل بر پایه داده‌های ثبتی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

استفاده از ۵۵ سامانه اصلی و ۲۰ سامانه پشتیبان

وی افزود: در این سرشماری از ۵۵ سامانه دستگاه‌های اجرایی به عنوان سامانه‌های مادر و اصلی و ۲۰ سامانه دیگر به عنوان سامانه‌های پشتیبان و کمکی استفاده می‌شود.

معاون فنی و آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ هرمزگان، ادامه داد: سرشماری در گذشته هر ۱۰ سال یک‌بار به صورت کاملاً میدانی و با مراجعه حضوری به منازل انجام می‌شد، اما امسال تنها ۵ درصد خانوارها معادل حدود ۳۷ هزار خانوار در سطح استان به صورت حضوری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شراعی با تشریح مراحل اجرای سرشماری، بیان کرد: مرحله نخست به صورت ثبتی و با استخراج اطلاعات از سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی انجام شده و در مرحله دوم برای خانوارهایی که اطلاعات ناقص یا فاقد اطلاعات مکانی بودند، پیامک اطلاع‌رسانی بدون لینک ارسال شده است تا اطلاعات خود را از طریق سامانه مرکز آمار ایران تکمیل کنند.

مراجعه ۱۰۳ مأمور آمارگیر به منازل خانوارها

وی با اشاره به اجرای مرحله سوم سرشماری به صورت حضوری، گفت: مأموران آمارگیر با جلیقه منقش به آرم سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ و کارت شناسایی معتبر به صورت نمونه‌ای به درب منازل مراجعه و اطلاعات خانوارها را ثبت می‌کنند.

وی افزود: شهروندان برای اطمینان از هویت مأموران می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری درج شده در پشت کارت شناسایی مأموران یعنی *4*1101# و وارد کردن شماره شناسه مأمور آمارگیر هویت وی را از طریق شرکت مخابرات استعلام کنند.

شراعی، تصریح کرد: در مجموع ۱۰۳ مأمور آمارگیر به صورت مستقیم مسئولیت مراجعه حضوری به منازل را بر عهده دارند و این عملیات در ۴۶ شهر و ۲۲۷ روستای استان هرمزگان انجام می‌شود.

راستی‌آزمایی اطلاعات و تکمیل داده‌های خانوارها

معاون فنی و آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ هرمزگان با بیان اینکه مراجعه حضوری اهداف مشخصی را دنبال می‌کند، گفت: راستی‌آزمایی داده‌های استخراج شده از سامانه‌ها، تکمیل اطلاعات ناقص خانوارها و ثبت ویژگی‌های خانوار از مهم‌ترین اهداف این مرحله است.

وی اضافه کرد: مرکز آمار ایران برای نخستین‌بار قصد دارد نرخ بیکاری خانوارها را به تفکیک شهرستان اعلام کند.

ثبت مشخصات هویتی و ویژگی‌های واحدهای مسکونی

شراعی درباره اطلاعات مورد پرسش در فرم‌های سرشماری، اظهار کرد: مشخصات هویتی افراد شامل کد ملی، سن، جنسیت، تابعیت، وضعیت معلولیت، وضعیت اقامت، وضعیت شغلی و وضعیت فعالیت از جمله اطلاعات مورد ثبت است.

وی ادامه داد: مشخصات واحد مسکونی شامل نحوه تصرف محل سکونت، نوع محل سکونت از نظر آپارتمانی یا غیر آپارتمانی بودن، مساحت زیربنا، تعداد اتاق‌ها، نوع اسکلت بنا، استفاده از پنجره‌های اصلی دوجداره یا چند جداره، عمده‌ترین انرژی مصرفی خانوار برای پخت و پز، ایجاد گرما و تأمین آب گرم و همچنین عمده‌ترین تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده در واحد مسکونی نیز در این سرشماری ثبت می‌شود.

اطلاع‌رسانی برای رفع ابهام و جلب اعتماد خانوارها

وی با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری از روش حضوری فراگیر به روش ثبتی‌مبنا، بیان کرد: ممکن است برخی شهروندان به ویژه روستاییان که در گذشته به حضور مأموران در منازل خود عادت داشتند، درباره این شیوه جدید دچار ابهام و سردرگمی شوند.

شراعی، افزود: اطلاع‌رسانی شفاف از طریق رسانه‌ها، هماهنگی با دهیاری‌ها برای اعتمادسازی، رفع ابهامات عمومی و جلب همکاری بهتر خانوارها در صورت دریافت پیامک یا مراجعه مأمور آمارگیر امری ضروری است.

سرشماری؛ مبنای برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع

معاون فنی و آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ هرمزگان هدف از اجرای سرشماری را شناخت دقیق وضعیت موجود جامعه برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه دانست و گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان ملی و منطقه‌ای، توزیع عادلانه منابع و بودجه، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تقسیمات کشوری، امور حقوقی، ایجاد پایه‌های آماری برای چارچوب‌های نمونه‌گیری و تحلیل روندهای جمعیتی و اجتماعی از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

وی ادامه داد: مرکز آمار ایران از چارچوب‌های آماری این سرشماری در اجرای سایر طرح‌های آماری نیز استفاده می‌کند و اطلاعات به دست آمده می‌تواند مبنای پژوهش‌های علمی و دانشگاهی و فعالیت‌های بخش خصوصی قرار گیرد.

شراعی، خاطرنشان کرد: به طور خلاصه سرشماری مانند تهیه یک تصویر پانورامای کامل از وضعیت کشور در یک مقطع زمانی است و بدون آن هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی، اجتماعی و عمرانی مانند حرکت در تاریکی خواهد بود.

همکاری صادقانه مردم، شرط دستیابی به آمار دقیق

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان، اظهار کرد: هر پاسخی که شهروندان در فرم‌های سرشماری ثبت می‌کنند، مبنایی برای تصمیم‌گیری درباره آینده خودشان، شهر و توسعه محله‌شان خواهد بود و بر اساس این اطلاعات درباره نیازهای آینده از جمله تعداد بیمارستان‌ها، مدارس، جاده‌ها و فرصت‌های شغلی برنامه‌ریزی می‌شود.

معاون فنی و آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ هرمزگان، افزود: موفقیت و دقت نتایج سرشماری مستقیماً به میزان همکاری و کیفیت مشارکت تک‌تک شهروندان وابسته است و برای دستیابی به آمار دقیق و قابل اتکا، انتظار می‌رود مردم اطلاعات را صادقانه، دقیق و بدون کم‌وکاست ارائه کنند.

شراعی با تأکید بر اصل محرمانگی آماری و ضرورت همکاری مناسب با مأموران سرشماری، گفت: آماده نگه داشتن مدارک شناسایی از جمله شناسنامه و کارت ملی و همچنین اطلاعات مربوط به واحد مسکونی یا بهره‌برداری پیش از مراجعه مأموران به تسریع و سهولت فرایند سرشماری کمک شایانی می‌کند.