آغاز فعالیت ۹ آمارگیر برای سرشماری نفوس و مسکن در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری ظهر شنبه در نخستین نشست متمرکز هماهنگی عوامل اجرایی و فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ شهرستان رشت با اشاره به اهمیت آمار دقیق در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای اظهار کرد: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مبنای مهمی برای شناخت نیازهای جمعیتی، توزیع منابع و امکانات و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و خدماتی است.

وی با اشاره به اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا افزود: در این شیوه، بخش عمده اطلاعات از طریق پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود و اطلاعات تکمیلی نیز از طریق خوداظهاری الکترونیکی و مراجعه محدود مأموران آمارگیر جمع‌آوری خواهد شد.

فعالیت ۹ آمارگیر در شهرستان رشت

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه ۹ نیروی آمارگیر در سطح شهرستان فعالیت خود را آغاز می‌کنند، تصریح کرد: رشت به‌عنوان شهرستان مرکز استان، به دلیل گستردگی جمعیتی و تنوع مناطق شهری و روستایی، برای اجرای مطلوب این طرح به هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

میرغضنفری ادامه داد: در همین راستا، تکالیف دستگاه‌های مرتبط از طریق مصوبات ستاد سرشماری شهرستان ابلاغ شده و بخشداران، شهرداران و دهیاران باید در چارچوب وظایف تعیین‌شده برای اجرای دقیق این طرح همکاری کنند.

تأکید بر اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت مردم

وی اطلاع‌رسانی گسترده و آگاه‌سازی عمومی را از الزامات اجرای موفق سرشماری دانست و گفت: صداوسیما، رسانه‌های محلی، ائمه جمعه و جماعات، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دیگر مجموعه‌های دارای ظرفیت اطلاع‌رسانی باید با تبیین اهداف و شیوه اجرای سرشماری، زمینه آگاهی و مشارکت مؤثر شهروندان را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه ثبت اطلاعات و چگونگی مراجعه عوامل سرشماری، نقش مهمی در افزایش همکاری مردم دارد و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه با جدیت عمل کنند.

در این نشست، موضوعات مرتبط با هماهنگی عوامل اجرایی و فنی، تقسیم وظایف دستگاه‌ها و الزامات پشتیبانی و اطلاع‌رسانی برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ در شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت.