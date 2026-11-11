به گزارش خبرنگار مهر،عدالت اجتماعی از مفاهیمی است که همواره در بحث درباره وظایف حکومت، حقوق شهروندان و چگونگی توزیع ثروت و امکانات عمومی مطرح بوده است. چرا برخی افراد به امکانات آموزشی، درمانی و اقتصادی بیشتری دسترسی دارند، در حالی که گروهی دیگر برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو هستند؟ آیا عدالت به معنای برخورداری یکسان همه شهروندان از منابع است یا باید تفاوت نیازها، توانایی‌ها و شرایط زندگی افراد را نیز در نظر گرفت؟ از منظر آموزه‌های اسلامی، پاسخ به این پرسش‌ها صرفاً یک بحث اقتصادی یا مدیریتی نیست؛ عدالت با حقوق انسان‌ها، مسئولیت حاکمان، جلوگیری از ظلم و نحوه استفاده از منابعی که در اختیار جامعه قرار دارد، ارتباط پیدا می‌کند.

قرآن کریم در آیه ۹۰ سوره نحل می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»؛ خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد. همچنین در آیه ۲۵ سوره حدید، یکی از اهداف فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب و میزان را برپایی قسط در میان مردم معرفی می‌کند: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». این آیات نشان می‌دهند که عدالت در اندیشه اسلامی، صرفاً فضیلتی شخصی یا توصیه‌ای برای روابط خصوصی نیست؛ بلکه اصلی است که باید در مناسبات اجتماعی نیز تحقق پیدا کند. با این حال، تبدیل این اصل به سیاست‌های مشخص اقتصادی و اجتماعی، نیازمند توجه به قواعد فقهی، حقوق افراد، ماهیت منابع و شرایط جامعه است.

عدالت اجتماعی به معنای برابری مطلق نیست

یکی از نخستین پرسش‌ها در بررسی فقهی عدالت اجتماعی، تفاوت میان عدالت و برابری است. برابری در برخی موقعیت‌ها می‌تواند ابزار تحقق عدالت باشد؛ برای مثال، اگر شهروندان از حق قانونی یکسانی برخوردارند، محروم کردن برخی از آنان به دلیل روابط شخصی یا وابستگی‌های غیرمرتبط، نوعی تبعیض به شمار می‌رود. با این حال، عدالت همیشه به معنای اختصاص سهمی کاملاً یکسان به همه افراد نیست. در برخی حوزه‌ها، نیاز بیشتر یک فرد یا گروه می‌تواند مبنای حمایت بیشتر قرار گیرد؛ در حوزه‌ای دیگر، رعایت حقوق مالکیت، استحقاق قانونی یا ضوابط خاص یک منبع اهمیت دارد.

برای نمونه، توزیع امکانات درمانی میان بیماران الزاماً نباید بر مبنای تقسیم برابر منابع میان همه افراد انجام شود؛ بلکه شدت بیماری، فوریت درمان و معیارهای معتبر پزشکی در اولویت‌بندی نقش دارند. در حمایت اجتماعی نیز ممکن است افراد کم‌درآمد، افراد دارای معلولیت یا خانواده‌های گرفتار شرایط دشوار به حمایت بیشتری نیاز داشته باشند. بنابراین، عدالت توزیعی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست؛ بلکه به معنای توزیع بر اساس معیارهای موجه و مرتبط با موضوع است.

در پژوهش‌های مربوط به عدالت اجتماعی در قرآن نیز بر پیوند میان رعایت حقوق افراد، توزیع منصفانه منابع، تأمین نیازهای اساسی و جلوگیری از ظلم تأکید شده است. با این همه، نباید از این مبانی نتیجه گرفت که برای تمام منابع عمومی، یک الگوی توزیع واحد وجود دارد. منابع مالیاتی، درآمدهای عمومی، اموال متعلق به اشخاص، موقوفات و منابع طبیعی ممکن است از نظر منشأ مالکیت، قواعد مصرف و گروه‌های ذی‌حق تفاوت داشته باشند. عدالت باید با توجه به ماهیت هرکدام و ضوابط معتبر مربوط به آن‌ها بررسی شود.

در تبیین نسبت عدالت و برابری، شهید آیت‌الله خامنه‌ای صریحاً تأکید می‌کنند که عدالت با مساوات مطلق یکی نیست و گاهی یکسان‌رفتاری با افراد، خود می‌تواند به بی‌عدالتی منجر شود. از نگاه ایشان، عدالت یعنی قرارگرفتن هر چیز در جای خود و رسیدن هر فرد به حق خویش؛ بنابراین، در برخورداری از امکانات عمومی، فرصت‌های شغلی، آموزشی و اقتصادی باید معیارهایی مانند استحقاق، نیاز و رعایت حقوق دیگران مورد توجه قرار گیرد. ایشان در بیانات دیگری، عدالت اجتماعی را به معنای فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای همه مردم و جلوگیری از امتیازهای ناعادلانه در دسترسی به امکانات عمومی دانسته‌اند. این برداشت نشان می‌دهد که عدالت اسلامی نه به معنای تقسیم یکسان همه دارایی‌ها و درآمدها، بلکه به معنای رفع تبعیض ناروا، جلوگیری از محرومیت و فراهم‌کردن امکان رشد و شکوفایی برای آحاد جامعه است.

در بیانات آیت‌الله مکارم شیرازی نیز عدالت از مساوات صوری متمایز شده و بر رعایت حق و استحقاق افراد تأکید شده است؛ از جمله در توضیح مفهوم عدالت، ایشان یادآور می‌شوند که برابری در جایی مطلوب است که شرایط و استحقاق‌ها یکسان باشد، اما در همه موقعیت‌ها نمی‌توان یکسان رفتارکردن را عادلانه دانست.

آیت‌الله نوری همدانی نیز با تأکید بر اینکه فقر، جهل و ظلم نباید در جامعه اسلامی وجود داشته باشد، توانمندسازی محرومان و گسترش عدالت را از مسئولیت‌های مهم اجتماعی برشمرده‌اند.

بیت‌المال؛ دارایی عمومی یا اختیار شخصی حاکمان؟

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بررسی عدالت اجتماعی، چگونگی اداره و مصرف بیت‌المال است. منابع عمومی برای تأمین نیازها و اداره امور جامعه در اختیار نهادهای عمومی قرار می‌گیرند، اما این اختیار به معنای مالکیت شخصی مدیران یا حاکمان نیست. دسترسی به منابع عمومی باید در چارچوب وظایف قانونی و ضوابط مربوط به آن‌ها باشد. هرگونه استفاده شخصی و خارج از ضوابط، می‌تواند مسئله تضییع حقوق عمومی را مطرح کند.

در پاسخ‌های فقهی آیت‌الله سیستانی درباره استفاده از امکانات دولتی، تصریح شده است که استفاده از اموال دولت، از جمله تلفن یا خودرو، در چارچوب مقررات مجاز است و اگر مقررات چنین استفاده‌ای را اجازه ندهد، تصرف در آن جایز نیست. این حکم درباره استفاده از امکانات دولتی، نمونه‌ای روشن از اهمیت ضابطه‌مندی در تصرف در اموال عمومی است. به بیان دیگر، عمومی بودن یک مال به معنای آن نیست که هر فردی، حتی صاحب‌منصب یا کارمند، بتواند آن را به دلخواه مصرف کند.

همین منطق در سطح مدیریت کلان نیز اهمیت دارد. تصمیم‌گیری درباره بودجه عمومی، واگذاری دارایی‌ها، تخصیص اعتبارات و اجرای طرح‌های عمرانی باید تابع مقررات و اهدافی باشد که برای آن منابع تعیین شده است. اگر منابع عمومی بر اساس روابط شخصی، منافع گروهی یا ملاحظات غیرمرتبط تخصیص یابد، مسئله فقط ناکارآمدی مدیریتی نیست؛ ممکن است حقوق افراد و گروه‌هایی که باید از آن منابع بهره‌مند شوند نیز تضییع شود.

البته تشخیص اینکه هر تصمیم اقتصادی یا بودجه‌ای از نظر شرعی نادرست است، به بررسی جزئیات نیاز دارد. هر تفاوت در تخصیص منابع الزاماً تبعیض ناروا نیست؛ ممکن است تفاوت‌ها بر اساس نیاز منطقه‌ای، هزینه ارائه خدمات، اولویت‌های عمومی یا تعهدات قانونی توجیه‌پذیر باشند. مسئله اساسی آن است که معیارهای تصمیم‌گیری روشن، مرتبط با هدف عمومی و قابل ارزیابی باشند و منافع شخصی جایگزین ضوابط معتبر نشوند.

یکی از ابعاد مهم عدالت اجتماعی، وضعیت افرادی است که به دلایل مختلف نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. فقر ممکن است ناشی از بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بحران‌های اقتصادی، حوادث پیش‌بینی‌نشده یا مجموعه‌ای از عوامل باشد. در چنین شرایطی، پرسش این است که آیا حمایت از نیازمندان صرفاً به نیکوکاری فردی و کمک‌های داوطلبانه محدود می‌شود یا حکومت نیز مسئولیتی در این زمینه دارد؟

از منظر آموزه‌های اسلامی، عدالت اجتماعی با بی‌تفاوتی در برابر محرومیت و رها کردن افراد در شرایطی که حقوق یا نیازهای اساسی آنان نادیده گرفته می‌شود، سازگار نیست. آیات مربوط به انفاق، زکات و توجه به نیازمندان، در کنار تأکید بر قسط و عدالت، نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی افراد و مسئولیت جامعه در قبال محرومان از موضوعات مهم اخلاق و شریعت است. با این حال، نوع مسئولیت حکومت در هر زمینه باید با توجه به احکام مربوط به منابع مالی، اختیارات نهاد عمومی، قوانین معتبر و شرایط اجتماعی تعیین شود.

پژوهش‌های مربوط به وظایف دولت در قبال عدالت، با بررسی آیات، روایات و نهج‌البلاغه، بر نقش حکومت در فراهم کردن زمینه دستیابی عادلانه افراد به حقوقشان و ایجاد توازن اجتماعی تأکید کرده‌اند. این برداشت به معنای آن نیست که حکومت باید تمام تفاوت‌های اقتصادی را از میان ببرد یا نتیجه مالی زندگی همه شهروندان را یکسان کند. مسئله اصلی، جلوگیری از محرومیت ناروا، فراهم کردن فرصت‌های منصفانه و توجه به حقوق و نیازهایی است که نادیده گرفتن آن‌ها با عدالت سازگار نیست.

برای مثال، دسترسی به آموزش، خدمات درمانی، امنیت و زیرساخت‌های ضروری می‌تواند بر توانایی افراد برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی تأثیر بگذارد. اگر گروهی از شهروندان به دلیل محل زندگی یا شرایط اقتصادی از خدمات ضروری محروم بمانند، فرصت‌های رشد و پیشرفت آنان نیز محدود می‌شود. از این منظر، عدالت اجتماعی تنها به تقسیم درآمدهای موجود مربوط نیست؛ بلکه به چگونگی فراهم شدن زمینه برخورداری از فرصت‌ها و امکانات اساسی نیز ارتباط دارد.

یکی از چالش‌های اصلی در توزیع منابع عمومی، تشخیص تفاوت میان امتیازدهی موجه و تبعیض نارواست. گاهی تخصیص منابع به یک منطقه یا گروه، به دلیل نیاز بیشتر یا شرایط خاص آن، می‌تواند عادلانه باشد. اما اگر معیار تخصیص، وابستگی خانوادگی، رابطه شخصی، منافع سیاسی یا امتیازدهی خارج از ضوابط معتبر باشد، تصمیم با مسئله جدی عدالت روبه‌رو می‌شود.

در عمل، تبعیض ممکن است در استخدام، اعطای تسهیلات، توزیع خدمات شهری، واگذاری فرصت‌های اقتصادی یا دسترسی به حمایت‌های عمومی رخ دهد. برای ارزیابی چنین مواردی، صرف مشاهده تفاوت در نتیجه کافی نیست؛ باید بررسی کرد که آیا افراد در شرایط مشابه قرار داشته‌اند، معیارهای تصمیم‌گیری چه بوده و آیا آن معیارها با هدف برنامه ارتباط معقول داشته‌اند یا خیر. گاهی تفاوت در نتیجه، ناشی از تفاوت واقعی شرایط است؛ اما گاهی معیارهای ظاهراً عمومی برای پنهان کردن ترجیح‌های شخصی به کار می‌روند.

در منطق عدالت، شفافیت در معیارها و پاسخ‌گویی در برابر تصمیم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر مشخص نباشد که منابع بر چه اساسی توزیع شده‌اند، ارزیابی منصفانه بودن تصمیم دشوار می‌شود. انتشار ضوابط، امکان رسیدگی به اعتراض‌ها، نظارت بر عملکرد مدیران و بررسی تعارض منافع می‌تواند احتمال تبعیض را کاهش دهد. این سازوکارها به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کنند که همه تصمیم‌ها عادلانه باشند، اما امکان شناسایی و اصلاح تصمیم‌های نادرست را افزایش می‌دهند.

عدالت در سیره حکمرانی امام علی(ع)

نهج‌البلاغه یکی از منابع مهم برای بررسی اخلاق حکومت و مسئولیت صاحبان قدرت در سنت اسلامی است. در نامه‌ها و خطبه‌های منسوب به امام علی(ع)، موضوعاتی مانند رعایت حقوق مردم، پرهیز از امتیازدهی ناروا، توجه به محرومان و مسئولیت کارگزاران در اداره امور عمومی جایگاه برجسته‌ای دارند. این آموزه‌ها عدالت را از یک شعار کلی به معیاری برای سنجش رفتار حاکمان و تصمیم‌های حکومتی تبدیل می‌کنند.

در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، خطاب به مالک اشتر، بر توجه به طبقات مختلف جامعه و اهمیت رسیدگی به گروه‌های ضعیف تأکید شده است. این نگاه، اداره جامعه را صرفاً به تأمین منافع گروه‌های برخوردار یا صاحبان نفوذ محدود نمی‌کند؛ بلکه حاکم را در برابر مجموعه‌ای از نیازها و حقوق اجتماعی مسئول می‌داند. همچنین گزارش‌های پژوهشی درباره عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه، رعایت حقوق، مقابله با ظلم، توجه به محرومان و توزیع منصفانه ثروت را از عناصر مهم این الگو معرفی می‌کنند.



اهمیت این آموزه‌ها در آن است که عدالت را به شیوه اداره قدرت پیوند می‌دهند. حتی اگر سیاستی با عنوان حمایت از محرومان یا توسعه عمومی معرفی شود، باید بررسی کرد که منابع آن چگونه مصرف شده‌اند، چه گروه‌هایی از آن بهره برده‌اند و آیا حقوق دیگران در این فرایند رعایت شده است. هدف اعلام‌شده یک سیاست، به‌تنهایی برای اثبات عدالت آن کافی نیست؛ نتایج، روش اجرا و رعایت ضوابط نیز اهمیت دارند.

از سوی دیگر، استناد به سیره امام علی(ع) نباید به نقل گزینشی جملات یا تبدیل عدالت به ابزاری برای تأیید هر تصمیم سیاسی محدود شود. فهم دقیق این آموزه‌ها به توجه به زمینه تاریخی، متن کامل و تفاوت میان اصل اخلاقی و حکم اجرایی نیاز دارد. آنچه می‌توان با اطمینان بر آن تأکید کرد، اهمیت عدالت، رعایت حقوق و مسئولیت‌پذیری در حکمرانی اسلامی است؛ اما تعیین شیوه دقیق اجرای هر سیاست اقتصادی، به تحلیل کارشناسی و بررسی ضوابط فقهی و حقوقی مربوط نیاز دارد.

آیا عدالت اجتماعی فقط وظیفه حکومت است؟

تمرکز بر مسئولیت حکومت نباید نقش شهروندان، صاحبان کسب‌وکار و دیگر نهادهای اجتماعی را نادیده بگیرد. عدالت اجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها به رفتار مجموعه‌ای از کنشگران وابسته است. کارفرمایی که دستمزد کارگران را به‌موقع نمی‌پردازد، تاجری که از نیاز اضطراری مردم سوءاستفاده می‌کند یا فردی که با استفاده غیرمجاز از امکانات عمومی، هزینه‌های شخصی خود را به جامعه تحمیل می‌کند، در شکل‌گیری بی‌عدالتی سهم دارد. از این رو، عدالت فقط موضوع سیاست‌گذاری در سطح کلان نیست؛ رفتار اقتصادی و اجتماعی افراد نیز می‌تواند آن را تقویت یا تضعیف کند.

در عین حال، مسئولیت‌ها نباید به شکلی تعریف شوند که وظایف نهادهای عمومی بر دوش افراد کم‌توان گذاشته شود. کمک‌های مردمی و فعالیت‌های خیریه می‌توانند نقش مهمی در حمایت از نیازمندان داشته باشند، اما جایگزین همه وظایف قانونی و عمومی نیستند. همان‌طور که حکومت نمی‌تواند تمام مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی شهروندان را بر عهده بگیرد، شهروندان نیز نمی‌توانند به تنهایی جایگزین سازوکارهای عمومی لازم برای تأمین خدمات و رعایت حقوق شوند.عدالت اجتماعی به همکاری میان نهادهای عمومی، خانواده‌ها، فعالان اقتصادی و شهروندان نیاز دارد؛ همکاری‌ای که در آن مسئولیت هر طرف روشن باشد و هیچ‌کس نتواند با ارجاع به وظیفه دیگران، از مسئولیت خود شانه خالی کند.

عدالت اجتماعی در آموزه‌های اسلامی اصلی مرتبط با رعایت حقوق، مقابله با ظلم، حفاظت از منابع عمومی و مسئولیت صاحبان قدرت است. با این حال، عدالت را نمی‌توان به یک الگوی ساده و یکسان برای توزیع همه منابع فروکاست. نوع مالکیت، قواعد شرعی و قانونی، نیازهای واقعی، استحقاق افراد و اهداف مشروع هر برنامه باید در کنار یکدیگر دیده شوند. مسئولیت حکومت نیز فقط به اعلام عدالت یا تصویب سیاست‌های حمایتی محدود نیست؛ اداره امانت‌دارانه منابع، پرهیز از تبعیض ناروا، پاسخ‌گویی و فراهم کردن زمینه دسترسی منصفانه مردم به حقوق و امکانات عمومی، از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد آن است.در چنین نگاهی، عدالت اجتماعی نه وعده‌ای صرفاً سیاسی، بلکه معیاری برای سنجش نسبت میان قدرت، منابع و حقوق مردم خواهد بود.