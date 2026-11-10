به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب ظهر سه‌شنبه در آیین اختتامیه دومین رویداد ملی «تا ثریا» در شیراز، با اشاره به دستاوردهای علمی و فناورانه ایران، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های علمی کشور به محصولات صنعتی و اقتصادی تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ایران در حوزه‌هایی همچون صنایع هوافضا، علوم پایه و فناوری‌های راهبردی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: در گذشته برای پایش داده‌های ماهواره‌ای و استفاده از سامانه‌های راداری به خارج از کشور وابسته بودیم، اما امروز به توانمندی‌هایی دست یافته‌ایم که بیش از ۳۰ کشور جهان خواهان بهره‌گیری از تجهیزات ساخت ایران هستند.

وی افزود: این دستاوردها حاصل تلاش دانشمندان جوان کشور است و نشان می‌دهد دستیابی به مرجعیت علمی و حضور مؤثر در عرصه جهانی دانش، هدفی دست‌یافتنی است.

عبور از خام‌فروشی با توسعه فناوری‌های بومی

طائب با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و معدنی ایران، یکی از ضرورت‌های پیش‌روی کشور را تغییر رویکرد در بهره‌برداری از منابع طبیعی دانست و گفت: کشور از حدود ۲۵ میلیارد تن ظرفیت معدنی برخوردار است، اما دستیابی به ارزش اقتصادی واقعی این منابع، نیازمند عبور از خام‌فروشی و به‌کارگیری دانش و فناوری در صنایع مختلف است.

وی با تأکید بر ضرورت ورود فناوری به بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و معدن، خواستار ایجاد سامانه ملی نیازسنجی پژوهشی شد و بیان کرد: مسائل و اولویت‌های کلان کشور باید در یک بستر جامع مشخص شوند تا نخبگان بدانند فعالیت‌های علمی خود را در چه حوزه‌هایی متمرکز کنند که بیشترین تأثیر را در خلق ثروت و افزایش قدرت رقابتی کشور داشته باشد.

ضرورت اتصال ایده‌های فناورانه به بازار سرمایه

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اهمیت حمایت از استعدادهای برتر کشور اظهار کرد: دشمن با سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه‌های شناسایی در اطراف مدارس و دانشگاه‌های برجسته، به دنبال جذب و خارج کردن سرمایه‌های انسانی مستعد است.

وی افزود: مقابله با این روند مستلزم شناسایی، سازماندهی، تیم‌سازی و حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه است تا ظرفیت‌های علمی آنان در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.

طائب با تشریح نقش بسیج در توسعه زیست‌بوم فناوری کشور، این مجموعه را تسهیل‌گر ارتباط میان نخبگان، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر دانست و تصریح کرد: باید فاصله میان شکل‌گیری ایده تا ورود محصول به بازار و صنعت برطرف شود تا طرح‌های فناورانه امکان تجاری‌سازی و تبدیل شدن به ثروت را پیدا کنند.

انحصار فناوری در جهان با ظهور قدرت‌های جدید به چالش کشیده شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رقابت قدرت‌های جهانی در حوزه فناوری‌های راهبردی گفت: استکبار جهانی تلاش داشت با در اختیار گرفتن انحصاری فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم و شبکه‌های ارتباطی، ملت‌ها را تحت سلطه اراده سیاسی و رسانه‌ای خود قرار دهد، اما ظهور قطب‌های جدید قدرت و افزایش توان بازدارندگی جبهه مقاومت این معادله را با چالش مواجه کرده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تغییر رویکردهای راهبردی آمریکا افزود: در گذشته حفظ هژمونی و سلطه جهانی از اولویت‌های اصلی سران این کشور بود، اما اکنون بخش مهمی از سیاست‌ها و شعارهای آنان بر جلوگیری از فروپاشی داخلی متمرکز شده است.

ترور دانشمندان؛ واکنش به پیشرفت علمی ایران

طائب با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از طریق فشارهای نرم و تحریم‌های امنیتی، به اقدامات نظامی، ترور دانشمندان و تخریب مراکز علمی روی آورد.

وی با اشاره به ترور چهره‌های علمی برجسته از جمله دکتر طهرانچی و حمله به مراکز پژوهشی، این اقدامات را در چارچوب تلاش برای جلوگیری از پیشرفت علمی کشورهای مستقل ارزیابی کرد و گفت: دستیابی به پیشرفت و کارآمدی بدون تهدیدزدایی و مقاومت فعال امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی‌های درونی کشور خاطرنشان کرد: توسعه صنایع دفاعی و اتکا به ظرفیت دانشمندان داخلی، زمینه‌ساز افزایش قدرت بازدارندگی و تثبیت امنیت پایدار کشور است.