  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین با مهرداد اخلاقی

دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین با مهرداد اخلاقی

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دیدار و گفت‌وگو کرد.

موضوعات مرتبط با تقویت توان دفاعی کشور، توسعه ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه، بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی و راهکارهای گسترش همکاری میان وزارت دفاع و سازمان بسیج مستضعفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی بسیج در پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ضرورت تقویت پیوند میان توان علمی، صنعتی و فناورانه کشور با نیازهای دفاعی تأکید شد.

همچنین نقش ظرفیت‌های بومی در ارتقای آمادگی دفاعی، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح و توسعه فناوری‌های راهبردی از دیگر محورهای مورد توجه در این دیدار بود.

اخلاقی کتابچی با اشاره به ظرفیت‌های مجموعه‌های صنعتی وزارت دفاع، بر اهمیت توسعه توانمندی‌های فناورانه، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان داخلی در مسیر پشتیبانی مؤثر از نیروهای مسلح تأکید کرد.

کد مطلب 6980879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها