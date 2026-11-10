به گزارش خبرنگار مهر، اشرف کبیری‌پور بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی دوره‌های پودمانی معارف اسلام ناب در چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت جذب مخاطبان رنگارنگ و رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در تحقق عدالت و جذب مخاطبان قشر خاکستری، اظهار کرد: در این راستا از طریق امور صنفی به دعوت از صنوف بانوان آرایشگر، اسنپ، فروشندگان لوازم آرایشی، تولیدکنندگان و طراحان لباس و دیگر اصناف پرداختیم و گعده‌های صمیمی و جلسات تعاملی ویژه این افراد برگزار می‌شود.

کارشناس امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه استقبال بانوان صنوف مختلف از این رویکرد خوب بوده است، ادامه داد: مرحله دوم این طرح ویژه آقایان شاغل در فناوران اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز به کار مراکز پودمانی معارف در جای‌جای استان چهارمحال و بختیاری که به ارائه الهیات کاربردی می‌پردازند، گفت: تلاش شده که این آموزش‌های کاربردی برای اولین بار ویژه اقشار و صنوف مختلف نیز ارائه شود.

کبیری‌پور بیان کرد: در این راستا نیازمند کمک نهادهایی همچون صدا و سیما، سازمان زندان‌ها، بازار و ... هستیم که دامنه گسترده‌ای از مخاطبان را در اختیار دارند.