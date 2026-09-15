به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی پیش از ظهر سهشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد با اشاره به مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی ناظر بر «تبیبن»، اظهار کرد: تبیین اسلام ناب اولین تکلیفی بود که امام راحل (ره) به این نهاد انقلابی ابلاغ کردند.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه تبیین به تعبیر امام شهید یعنی همه برای همه، ادامه داد: یعنی همه به میزانی که دسترسی دارند، موظفند شمعی یا فانوسی روشن کنند و همه جامعه مخاطب مأموریت جهاد تبییناند.
عزتزمانی با تأکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به توصیه امام شهیدمان باید برای مخالف و معارض هم حرف تولید کند، بیان کرد: طلاب و علما پیشراناند اما این بدان معنی نیست که دیگران وظیفهای ندارند بلکه هر قشر و صنفی از مردم خاصه اقشاری که دائماً با بدنه جامعه مرتبطاند، دارای نقش هستند.
دستگاه تبلیغی خود را موظف به تجهیز برای جهاد تبیین میداند
وی با اشاره به تأکیدات امام شهید مبنی بر تبیین و اشاره بیش از ۵۰۰ بار ایشان به این موضوع در دیدار اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: دستگاه تبلیغی خود را موظف به تجهیز برای جهاد تبیین میداند چرا که در برابر هجمه عظیم فرهنگی دشمن، نیاز به یک سرمایهگذاری بزرگ است.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه کار با قالبهای از کار افتاده که نوجوان یا جوان یا قشر بانوان و دیگر اقشار هیچ نسبت یا هویتی در آن نمییابد کارآمد نیست، افزود: باید با هنر و خلاقیت و نوآوری برای تحقق جهاد تبیین کار کنیم.
عزتزمانی جنگ شناختی را پیشران جنگ ترکیبی دشمن دانست و گفت: امروز ترامپ ملعون در کنار جنگ نظامی، یک جنگ رسانهای تمامعیار با ما راه انداخته و با توئیتهایش قیمت نفت را بالا و پایین میکند یا لشکری را عقب میراند.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: یک مدل تعاملی تبیین از تعریف و حدود و ثغور آن گرفته تا روش تحقق آن در میدان، توسط جمعی از جوانان مبتکر و خوشفکر طراحی شد. جهاد تبیین ویژه افراد خاص نیست که قشر خاصی جهادگر تبیین باشند بلکه هر فرد از هر قشری میتواند تبیینگر باشد.
وی با تأکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری به زودی در عرصه جهاد تبیین پیشران حرکتهای تبیینی خواهد شد، گفت: در این راستا، زحمات فراوان و کار ویژه و متفاوتی در دست انجام است تا مرکز پیشرفته جهاد تبیین در استان راهاندازی شود.
ساز و کار ایجاد مرکز تعاملی تبیینی حرف نو در استان
عزتزمانی با یادآوری اینکه زیرساختهای کنشگری برای خروجیهای این مرکز یعنی طرح محلهمحوری نیز پیشبینی شده است، افزود: فعالان و کنشگران جهاد تبیین که از این مرکز خارج میشوند، در عرصه محلات و مساجد نقشآفرینی خواهند کرد تا آثار و برکات این کار در بین آحاد مردم دیده شود.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه این استان در برنامه آموزش معارف اسلام ناب جزو پیشتازان در کشور است، تصریح کرد: بالغ بر ۶۰۰ مرکز در کشور راهاندازی شده که ۴۰ مرکز مربوط به استان است و همه آحاد مردم در سطوح مختلف را تحت پوشش قرار میدهد.
عزتزمانی در پایان زندگی با آیهها، برنامههای تلویزیونی محفل، ساخت و پرداخت جریان خونخواهی در کشور، برنامه امت احمد در هفته وحدت، از اهم برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد.
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