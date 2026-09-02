به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در شهرکرد با موضوع راه‌اندازی مراکز حوزه معارف ناب در استان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در استان در جهت این هدف قرار گرفته است، اظهار کرد: این ظرفیت‌ها نیاز به راهبری بزرگان دارد تا بتوانیم در مسیر درستی کار را پیش ببریم و به اتقان و اکمال برسانیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه راه‌اندازی این مراکز در این سطح نخبگانی بی‌نیاز از راهبری و راهنمایی یک مجتهد نیست، ادامه داد: هیئت تعالی مراکز حوزه معارف ناب در مرکز استان متشکل از نماینده ولی فقیه در استان، نماینده خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، مدیرکل تبلیغات اسلامی، مدیران حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و رئیس دانشگاه است. در کنار این شخصیت‌های حقوقی، نگاه ما در استان این است که ۹ شخصیت حقیقی از اساتید حوزوی و دانشگاهی نیز به این هیئت اضافه شود.

آقابابایی بیان کرد: این مراکز نیاز به یک پشتوانه معنوی معرفتی دارند و حضور شخصیت‌هایی همچون نماینده ولی فقیه و نماینده خبرگان رهبری در هیئت تعالی حقیقتاً یک پشتگرمی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه به دنبال اضافه کردن جمعی از اساتید و پژوهشگران فعال استان به این هیئت هستیم، افزود: نگاه ما این است که این نخبگان بتوانند کار را از حیث علمی و محتوایی پیش ببرند.

آقابابایی اظهار کرد: اتفاقات سریعی در کشور و در حوزه بین‌الملل رخ داده و ما را بر آن داشته تا در باورها و اعتقاداتمان ویرایش و پیرایشی داشته باشیم. پنج سرفصل محتوایی مراکز حوزه معارف ناب شامل توحیدی، ولایی، انقلابی، تمدنی و معنوی بر اساس نگاه به همین تحولات تدوین شده است.

ساز و کار راه‌اندازی مراکز حوزه معارف ناب در استان

در ادامه، فاطمه اسکندری با اشاره به اینکه مراکز حوزه معارف ناب در مناطق مختلف استان متمرکز بر معارف اسلامی، شیعی و انقلابی‌اند، اظهار کرد: کاری از اوایل امسال در استان آغاز شد مبنی بر تأسیس مراکز حوزه معارف ناب تا بتوان معارف ناب در پنج محور توحیدی، ولایی، انقلابی، تمدنی و معنوی برای مخاطبان تبیین کرد.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه محتوای دوره‌های آموزشی این مراکز بر حسب سطح مخاطبان متفاوت است، ادامه داد: اکنون به دنبال راهکاری برای ارائه این معارف ناب به عموم اقشار جامعه هستیم تا در کنار فعالیت مراکز حوزه معارف ناب به ایفای رسالت بپردازیم.

اسکندری در خصوص ساختار این مراکز تصریح کرد: هیئت‌های تعالی متشکل از اساتید حوزوی و دانشگاهی که در این مراکز با ما همکاری دارند و در مرکز استان و شهرستان‌ها تشکیل شده است. برخی نهادها همچون حوزه‌های علمیه خواهران و برادران که خودشان متقاضی تشکیل این مراکز بودند برگزاری دوره‌ها را آغاز کردند و اساتید شرکت کننده در این دوره‌ها می‌توانند به عنوان مدرس این دوره‌ها برای طلاب سطوح پایین‌تر و نیز سایر اقشار و اصناف مردم به تدریس بپردازند.

وی با بیان اینکه راهبری و تولی‌گری مراکز حوزه معارف ناب اکثراً از میان نخبگان و علما هستند، افزود: ائمه جمعه در برخی شهرستان‌ها مسئولیت راهبری این مراکز را عهده‌دار شدند.

اسکندری با تأکید بر اینکه بنا نداریم شبکه جدیدی جدای از مخاطبان موجود ایجاد شود، گفت: تلاش شده تا شبکه‌های موجود تقویت و از این پایگاه توسعه مخاطب خواهیم داشت.

وی با تصریح اینکه مخاطبان نوجوان این مراکز نیز در حال حاضر با ۷۶۰ دانش‌آموز مدارس صدرای ولایت استان در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: این دانش‌آموزان در تمامی مقاطع در شهرهای شهرکرد، بروجن و فارسان مشغول تحصیل‌اند.