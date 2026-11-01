اجرای طرح تربیتی مبلغان امین در ۳۵۰ مدرسه چهارمحال و بختیاری

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات فعالیت طلاب و مبلغان طرح امین در مدارس استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۵۰ مبلغ طرح امین به فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی مشغول‌اند که بخش اعظم این جمعیت، بانوان هستند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اخیراً قریب به ۸۰ طلبه جهادی بعد از طی آزمون و مصاحبه پذیرش شدند، ادامه داد: این طلاب به صورت جهادی و بدون حقوق به تیم‌های مبلغان امین در ۱۲ شهرستان اضافه می‌شوند.

وی تصریح کرد: بخشی از این مبلغان مدارس امین، شامل روحانیون بومی ساکن منطقه‌اند که حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ ساعت آموزش و پرورش همکاری دارند و در کنار آن، فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی مسجد و محله خود را پیش می‌برند.

مردانی با تصریح اینکه محتوا و سرفصل‌های آموزشی مبلغان امین در مدارس ناظر به شرایط جنگی در اختیارشان قرار گرفته تا بر طبق آن برنامه‌ریزی و فعالیت کنند، بیان کرد: ستاد حوزه‌های علمیه با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات، محتوای نابی را ناظر به شرایط خاص کنونی تدوین کرده و در اختیار مبلغان در همه عرصه‌ها و مصادیق فعالیت تبلیغی اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، تجمعات مردمی و ... قرار داده است.

وی افزود: مدارس امین درس‌نامه‌های مشخصی دارند که مبلغان باید طبق آن کار کنند و از محتواهای متناسب نیز بهره ببرند. این محتواها با تمرکز بر مباحث اخلاقی و اعتقادی، علمی، تربیتی و ... در اختیار مبلغان قرار می‌گیرد.

مردانی تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی دانش‌آموزان را محور و اولویت فعالیت‌های مبلغان مدارس امین دانست و گفت: این مبلغان در ۳۵۰ مدرسه سراسر استان قریب به ۷۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر را تحت پوشش این آموزش‌ها و فعالیت‌های تبلیغی قرار می‌دهند که برپایی منظم و بانشاط نمازهای جماعت، طراحی و برپایی اردوهای دانش‌آموزی، برپایی برنامه‌های صبحگاه، برپایی کلاس‌های دینی و قرآنی و … از اهم وظایف است.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری توانمندسازی مربیان طرح امین را مورد تأکید قرار داد و گفت: این مبلغان آموزش‌های تخصصی لازم را پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به صورت کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری دریافت کردند؛ ضمن اینکه تمهیدات برپایی آموزش‌های حضوری در طول سال نیز در دستور کار است که برای هر شهرستان سالانه باید ۲ دوره توانمندسازی مبلغان امین با حضور اساتید ممتاز برگزار شود.

وی ادامه داد: آموزش‌های مهارت‌افزایی و توانمندسازی غیرحضوری مربیان طرح امین نیز در مهارت‌خانه طلاب صورت می‌گیرد که قریب به ۵۷۰ دوره غیرحضوری در این بستر تعریف شده و طلاب با مراجعه به آن می‌توانند از محتوای مورد نظر استفاده کنند.