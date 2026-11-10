به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در تشریح هشدار سطح زرد شماره ۴۸ اظهار کرد: بر اساس اعلام هواشناسی، از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه تا بعدازظهر پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه، شاهد تاثیر سامانه بارشی پاییزی در سطح استان خواهیم بود. در این مدت، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک در اثر وزش باد نسبتاً شدید وجود دارد.

وی با اشاره به منطقه اثر این هشدار افزود: این شرایط در شهرستان‌های بندرعباس، بستک، خمیر، سیریک، بندرلنگه، پارسیان، تنب بزرگ، ابوموسی، جاسک، جزیره سیری، حاجی‌آباد، رودان، بشاگرد، قشم، جزیره کیش، جزیره لاوان و میناب پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار سطح نارنجی شماره ۲۰ نیز تصریح کرد: از صبح چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه تا بعدازظهر همان روز، شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در پاره‌ای نقاط استان خواهیم بود. در این بازه زمانی، رگبار باران، رعد و برق، تندباد و تگرگ در برخی نقاط غربی، شمالی و پاره‌ای نقاط شرقی استان پیش‌بینی می‌شود. منطقه اثر این مخاطره در شهرستان‌های حاجی‌آباد، بستک، بندرلنگه، جزیره کیش، جزیره لاوان، رودان، میناب و بشاگرد است.

حسن‌زاده با اشاره به اثرات این سامانه خاطرنشان کرد: آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، توفان تندری و صاعقه، کاهش موقت دید افقی به دلیل تندباد، خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای این مخاطره است.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند، از فعالیت‌های کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع و بستر رودخانه‌ها بپرهیزند، در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند، دهانه پل‌ها پاک‌سازی و کانال‌ها لایروبی شوند و از توقف در اطراف درختان فرسوده خودداری شود. همچنین بر اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و محافظت از محصولات کشاورزی تاکید می‌شود.