صدور هشدار  هواشناسی و دریایی سطح نارنجی در هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده از صدور هشدار سطح نارنجی برای اوایل وقت شنبه ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا اواخر وقت یک شنبه ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ خبر داد و اظهار کرد: نوع مخاطره رگبار باران و رعد و برق گاهی رگبار نسبتا شدید باران همراه با تگرگ و تند یاد لحظه ای در برخی نقاط استان هرمزگان است و منطقه اثر همه مناطق استان شهرستان‌های بندرعباس، بستک، خمیر، سیریک، بندرلنگه، پارسیان، تنب بزرگ، جاسک و بوموسی، جزیره سیری، حاجی آباد، رودان، بشاگرد، قشم، جزیره کیش، جزیره لاوان و میناب است.

وی افزود: اثر مخاطره آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان‌آب‌ها، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و سیلایی شدن مسیل ها، خسارت به سازه‌های سبک به دلیل تند باد لحظه ای خسارت به محصولات کشاورزی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تاکید کرد: عدم اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها، عدم صعود به ارتفاعات و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها و اطمینان از استحکام سازه های سبک از جمله توصیه ها به مردم است.

وی همچنین از صدور هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره ۳۰ برای اوایل وقت شنبه ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا اواخر وقت یکشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ خبر داد و گفت: نوع مخاطره وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی تا نزدیک ۵۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج تا ۲۰۰سانتیمتر همراه با رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظه ای در دریای عمان تنگه هرمز و خلیج فارس و مواج شدن دریا است.