احتمال رگبار شدید، رعدوبرق و سیلاب در سواحل و جزایر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، هشدار هواشناسی سطح نارنجی از اواخر وقت یکشنبه ۷ دیماه تا اواخر وقت دوشنبه ۸ دیماه معتبر است و تقویت سامانه بارشی میتواند موجب بروز مخاطرات جوی در برخی نقاط استان شود.
وی افزود: این سامانه با رگبار باران و رعدوبرق و در برخی مناطق با رگبار نسبتاً شدید، تگرگ و تندباد لحظهای همراه خواهد بود که بیشترین تأکید آن بر سواحل و جزایر استان، تنگه هرمز و مناطق غربی، شرقی و مرکزی هرمزگان است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: مناطق پارسیان، بندرلنگه، خمیر، بندرعباس، قشم، میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، جاسک، حاجیآباد، بستک و همچنین جزایر کیش، لاوان، سیری، ابوموسی و تنب بزرگ تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
حسنزاده با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی گفت: آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روانآب، بالا آمدن آب رودخانههای فصلی، سیلابی شدن مسیلها، خسارت به سازههای سبک بر اثر تندباد لحظهای و آسیب به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات پیشبینیشده است.
وی با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاههای امدادرسان خاطرنشان کرد: اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با احتمال وقوع سیلاب، رعایت نکات ایمنی در بنادر استان، خودداری از اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی، و عدم تردد دامداران و عشایر در مناطق پرخطر ضروری است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین از شهروندان خواست ضمن اطمینان از استحکام سازههای سبک، از توقف در اطراف درختان فرسوده خودداری کرده و نسبت به بازگشایی کانالها، دهانه پلها و پاکسازی خورها اقدام لازم انجام شود.
