به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری،صبح سه شنبه در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های جزیره کیش که با حضور برخط رئیس جمهور برگزار شد، در ابتدای گزارش عملکرد ۲۴ماهه سازمان منطقه آزاد کیش، با قدردانی از مردم، کسبه و فعالان اقتصادی جزیره، به‌ویژه بومیان، از ایستادگی و همراهی آنان در ۱۰ ماه گذشته و حفظ جریان زندگی و امید در جزیره با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی تقدیر کرد.

وی همچنین از حمایت‌ها و پیگیری‌های رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای اجرای مصوبات حمایتی دولت و پشتیبانی از کسب‌وکارهای مناطق جنوبی قدردانی کرد و خواستار حمایت ویژه از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی جزیره شد.

کبیری با اشاره به عملکرد دو سال اخیر سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با وجود دو جنگ و شرایط دشوار ۲۴ ماه گذشته، میزان رشد سرمایه‌گذاری در جزیره به بیش از هفت برابر دوره مشابه رسیده است.

وی افزود: حدود ۶۵۲ هکتار زمین به بانک زمین و بیت‌المال بازگشته که ارزش آن‌ها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین با حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، پروژه‌های متوقف‌شده و فریزشده با ارزشی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رفع مانع شده و دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری بازگشته‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اقدامات عمرانی و زیرساختی را از دیگر محورهای عملکرد این دوره برشمرد و اعلام کرد: ناترازی تولید آب و برق در جزیره کیش به صفر رسیده است.

تجربه مناطق آزاد موفق و درخواست اجرای آزمایشی ماده ۶۵

کبیری در ادامه، با اشاره به وجود بیش از ۶ هزار منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در جهان، عمدتاً در آسیا و اقیانوسیه، دو نمونه شنژن چین و مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) را به‌عنوان تجربه‌های قابل استفاده برای بازآفرینی مناطق آزاد کشور معرفی کرد.

وی درباره منطقه شنژن چین توضیح داد: این منطقه به آزمایشگاه سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده و بیش از ۱۰ درصد صادرات چین در آن انجام می‌شود. همچنین حدود هزار اقدام اصلاحی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته که نزدیک به ۶۴ مورد آن قابلیت تعمیم به سرزمین اصلی را داشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تجربه مرکز مالی بین‌المللی دبی نیز گفت: این مرکز با فعالیت در حوزه مالی توانسته است بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار ثروت را مدیریت کند و در دوره فعالیت خود حدود ۱۵۰ میلیارد دلار اوراق منتشر کند.

وی با اشاره به نیاز کشور به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای رفع ناترازی‌ها و جبران خسارات جنگ، اظهار کرد: حتی با فرض تداوم بهترین عملکرد سرمایه‌گذاری کشور در پنج دهه اخیر، یعنی سالانه پنج میلیارد دلار، تأمین این میزان سرمایه با نظام فعلی ۶۰ سال زمان خواهد برد؛ ازاین‌رو استفاده از تجربه‌های موفق جهانی و اصلاح سازوکارهای موجود ضرورت دارد.

کبیری افزود: در بررسی انجام‌شده با مشاوره متخصصان داخلی و خارجی و در چارچوب وزارت اقتصاد، ۶۵ شاخص در مناطق آزاد دنیا بررسی شده که پنج محور در آن‌ها مشترک بوده است؛ معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های گمرکی، استقلال در حوزه پولی، مالی و بیمه‌ای در مناطق آزاد مالی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب از سوی دولت و برخورداری از نظام درآمدی پایدار و مستقل.

وی چابکی و استقلال مدیریتی را از مهم‌ترین ارکان موفقیت مناطق آزاد دانست و با اشاره به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: بر اساس این ماده، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف بالاترین مقام منطقه، مسئولیت وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق را، به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، بر عهده دارند.

کبیری از رئیس‌جمهور درخواست کرد: اجرای آزمایشی و کامل ماده ۶۵ دست‌کم در منطقه آزاد کیش یا یکی دیگر از مناطق آزاد کشور در دستور کار قرار گیرد و هم‌زمان مصوبات حمایتی دولت برای استان‌های جنوبی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و بانکی به‌طور کامل اجرا شود.

وی تأکید کرد: اجرای این ماده و تحقق حمایت‌های یادشده می‌تواند زمینه عبور مناطق آزاد از شرایط بحرانی و پذیرش مأموریت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کند.

سه مأموریت پیشنهادی کیش در صورت اجرای ماده ۶۵

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در تشریح تعهدات این سازمان در صورت اجرای آزمایشی و کامل ماده ۶۵، از آمادگی برای پذیرش سه مأموریت ملی خبر داد و گفت: ایجاد نظام حکمرانی پایدار، هوشمند و مطلوب یکی از محورهای اصلی است که در چارچوب این مأموریت، برای نخستین بار در کشور، استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه نیز دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد منطقه آزاد مالی کیش، افزود: این طرح ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری بین ۵۰۰ میلیون تا پنج میلیارد دلار را طی پنج سال آینده فراهم می‌کند و تحت نظارت و راهبری وزیر اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دنبال خواهد شد.

کبیری ایجاد منطقه آزاد هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را از دیگر مأموریت‌های ملی دانست و بیان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش برای اجرای این مأموریت با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات آمادگی کامل دارد و اقدامات مربوط به آن پیشرفت مناسبی داشته است.

وی درباره روند آماده‌سازی این برنامه‌ها نیز توضیح داد: ابتدا با مشورت مشاوران داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی راهبردی انجام شده و سپس ایجاد زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا اهدافی که در سال ۱۳۸۴ برای توسعه گردشگری، فناوری، نوآوری و حوزه مالی کیش پیش‌بینی شده بود، با سرعت بیشتری محقق شود.

کبیری تأکید کرد: ایجاد نظام درآمدی پایدار و استقرار مدیریت یکپارچه بر اساس ماده ۶۵، از الزامات تحقق این برنامه‌ها و به نتیجه رسیدن پروژه‌های کلان و اولویت‌دار جزیره است.

جزئیات افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ طرح در کیش

کبیری در بخش پایانی گزارش عملکرد خود، با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی گفت: در کنار ۷۳ پروژه در دست اجرا در دولت با ارزشی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان، امروز نیز ۲۱ طرح جدید با حضور رئیس‌جمهور افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، این مجموعه شامل ۱۷ طرح آماده بهره‌برداری با ارزش تجمیعی ۵۴۰ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال، معادل ۵۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان، و چهار طرح با آغاز عملیات اجرایی به ارزش تجمیعی ۵۹۹ هزار میلیارد ریال، معادل ۵۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.

کبیری با اشاره به توسعه ظرفیت تولید برق و انرژی پاک در کیش گفت: افزایش ۳۸ مگاواتی ظرفیت نیروگاه گازی کیش با بهره‌برداری از واحد جدید، افتتاح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳.۲ مگاوات و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم انرژی پاک به ۱۰ درصد کل انرژی تولیدی جزیره تا پایان دولت، با تکمیل ظرفیت نیروگاه خورشیدی از برنامه‌های اجرا شده و در دست اجرا است.

وی از اضافه شدن ۱۰ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید آب جزیره خبر داد و اعلام کرد با اجرای این طرح، ظرفیت تولید آب کیش به ۴۰ هزار مترمکعب خواهد رسید.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین از بهره‌برداری از هفت دکل ارتباطی با هدف ارتقای ظرفیت‌های ارتباطی و مخابراتی جزیره خبر داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در سطح جزیره خبر داد و اعلام کرد: شارژ خودروهای برقی با هدف حمایت از اجرای قانون هوای پاک در کیش رایگان شده است.

وی گفت: با افتتاح نخستین صندوق پژوهش و فناوری کیش، ارائه خدمات مالی با ارزشی بیش از سه هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود.

کبیری همچنین با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی حوزه نفت و گاز بیان کرد: دو شرکت فعال در حوزه نفت و گاز با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶۵ میلیون دلار در فهرست طرح‌های آماده بهره‌برداری قرار دارند.

وی از آغاز دو طرح مهم در حوزه مسکن خبر داد و گفت: مسکن بومیان طرحی با هدف تأمین مسکن بومیان و صاحبان اصلی جزیره و مسکن خدمت بزرگ‌ترین طرح توکن مسکن خدمت کشور خواهد بود و امکان دریافت مسکن با ارزش تمام‌شده را برای مشمولان فراهم می‌کند، همچنین طرح تعاونی مسکن نیک در فهرست طرح‌های مسکن قرار دارد که واگذاری آن در برنامه اعلام‌شده سازمان پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از راه‌اندازی نخستین مدرسه بین‌المللی هتلداری کیش با هدف توسعه آموزش تخصصی در صنعت گردشگری خبر داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: سه هتل با مجموع ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان وارد مرحله آزمایشی بهره‌برداری می‌شوند و قرار است در ادامه، افتتاح رسمی آن‌ها با حضور رئیس‌جمهور انجام شود.

کبیری در پایان با قدردانی از حضور و حمایت رئیس‌جمهور، ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه‌های راهبردی، تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد نظام درآمدی پایدار و تحقق مدیریت یکپارچه، کیش بتواند مأموریت‌های ملی و بین‌المللی خود را در حوزه‌های گردشگری، فناوری، نوآوری و خدمات مالی دنبال کند.