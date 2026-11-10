به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد ظهر سه شنبه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی دریایی سطح قرمز شماره ۲ در هرمزگان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، سرعت باد شمال‌غربی در محدوده خلیج فارس به حدود ۸۰ کیلومتر بر ساعت، معادل ۴۰ نات، خواهد رسید و ارتفاع موج در برخی مناطق به ۳ متر افزایش می‌یابد.

وی افزود: مناطق فراساحلی غربی و جنوبی جزایر لاوان و کیش، به‌ویژه در بخش‌های غربی خلیج فارس، تحت تأثیر این سامانه جوی قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با هشدار نسبت به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی بیان کرد: احتمال غرق‌شدن شناگران و غواصان، پاره‌شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، خسارت به شناورهای سبک و سنگین و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری وجود دارد.

حمزه‌نژاد ادامه داد: همچنین فعالیت‌های فراساحلی، سکوهای نفتی و تأسیسات دریایی و بندری ممکن است با اختلال و خسارت مواجه شوند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی تصریح کرد: در مدت فعالیت این سامانه، انجام فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی دریایی ممنوع بوده و از تردد قایق‌های سبک و تفریحی و شناورهای نیمه‌سنگین و سنگین باید جلوگیری شود.

این مقام مسئول همچنین خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای محدودیت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی، فعالیت سکوهای نفتی و جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و تردد کشتی‌های تجاری در مناطق تحت تأثیر شد.

به گفته وی، دستگاه‌های مسئول و فعالان حوزه دریانوردی باید آمادگی لازم را برای مقابله با خسارت‌های احتمالی این سامانه در خلیج فارس و جزایر غربی استان داشته باشند.