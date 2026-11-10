به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی‌فر سه شنبه در چهارمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی اظهار کرد: حفظ و توسعه بازار عراق باید در اولویت سیاست‌های تجاری کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه عراق در تجارت خارجی ایران افزود: عراق طی ۱۵ سال گذشته همواره یکی از شرکای اصلی تجاری ایران بوده و در حال حاضر نیز حدود ۲۲ درصد از صادرات ایران به این کشور اختصاص دارد.

دانایی‌فر تصریح کرد: ایران سهمی بیش از ۱۴ درصد در مجموع واردات عراق دارد که نشان‌دهنده عمق و اهمیت روابط تجاری دو کشور است.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بازار عراق از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات ایران برخوردار است و مزیت‌هایی همچون فاصله جغرافیایی کم، هزینه حمل‌ونقل مناسب، نزدیکی بازارها و تناسب کیفیت و قیمت کالاهای ایرانی با نیاز مصرف‌کنندگان عراقی، زمینه حضور پایدار محصولات ایرانی را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از صادرات ایران به این کشور را محصولات نهایی تشکیل می‌دهد و این موضوع از مزیت‌های مهم تجارت با عراق محسوب می‌شود؛ چراکه محصولات ایرانی با کیفیت و قیمت متوسط، متناسب با نیاز بازار این کشور عرضه می‌شوند.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و عراق صرفاً به مناسبات تجاری محدود نیست گفت: رفت‌وآمدها و تعاملات مستمر میان مقام‌های دو کشور نشان‌دهنده وجود روابطی عمیق و معنادار است و نباید فضاسازی‌های رسانه‌ای را با واقعیت مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و عراق یکسان دانست.

وی افزود: برخی جریان‌ها و به‌ویژه آمریکا تلاش دارند مسیرهای ارتباطی و اقتصادی میان دو کشور را محدود کنند و روزنه‌های همکاری ایران و عراق را ببندند، اما تمام ابزارها و ظرفیت‌های منطقه در اختیار این جریان‌ها نیست و روابط دو کشور از پشتوانه‌های قابل توجهی برخوردار است.

دانایی‌فر بیان کرد: بازار عراق یک فرصت بزرگ اقتصادی برای ایران است و نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد و باید با شناخت دقیق ظرفیت‌ها، رفع موانع تجاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه حفظ سهم ایران و افزایش حضور کالاهای ایرانی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت استان‌های کشور برای توسعه مبادلات با عراق گفت: تمام استان‌های ایران با بازار عراق مراوده تجاری دارند و این کشور برای بخش گسترده‌ای از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی اهمیت دارد؛ بنابراین لازم است ظرفیت‌های استانی در مسیر توسعه تجارت با عراق به‌صورت هدفمند به کار گرفته شود.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: هدف از نشست‌های مشترک با فعالان اقتصادی و مسئولان استانی، شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، بررسی مشکلات و تقویت همکاری‌هاست تا بتوان از فرصت بازار عراق برای ورود به بازار سایر کشورهای منطقه نیز استفاده کرد.

وی بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حفظ بازار عراق، توسعه سهم صادراتی ایران و استفاده از این کشور به‌عنوان دروازه ورود به بازارهای منطقه، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مستمر همه بخش‌های مرتبط است.