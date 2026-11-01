به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی با اشاره به رشد ۴۹ درصدی صادرات غیرنفتی استان در هفت‌ماهه امسال اظهار کرد: ارتقای کیفیت محصولات و استمرار رعایت استانداردها، از الزامات حفظ بازارهای صادراتی و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان استان در بازارهای جهانی است.

وی افزود: حفظ کیفیت محصولات، حاصل تلاش مستمر مجموعه استاندارد و تولیدکنندگانی است که رعایت الزامات کیفی را در فرآیند تولید جدی می‌گیرند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: اخذ گواهینامه استاندارد یک مرحله از مسیر تولید است، اما حفظ کیفیت و تداوم انطباق محصولات با معیارهای استاندارد، نیازمند نظارت مستمر، مسئولیت‌پذیری و توجه جدی واحدهای تولیدی است.

استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه صنعتی استان تصریح کرد: بیش از ۳۰ درصد برندهای برتر کشور در حوزه‌های مختلف تولیدی، شیمیایی، صنعتی، ساختمانی و صنایع سنگین در استان مرکزی حضور دارند و بسیاری از محصولات تولیدی این استان از نظر کیفی فراتر از الزامات استاندارد هستند.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر اینکه استاندارد باید به‌عنوان حداقل سطح کیفیت در نظر گرفته شود، گفت: مردم ایران شایسته استفاده از کالاهایی با کیفیت بالاتر از حداقل استاندارد هستند و تولیدکنندگان نیز باید با همین رویکرد، ارتقای مستمر کیفیت را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان در قالب برنامه سه‌شنبه‌های همت اقتصادی بیان کرد: طی ۴۵ هفته گذشته، هر هفته از واحدهای تولیدی و صنعتی بازدید و با مدیران این مجموعه‌ها درباره مسائل، ظرفیت‌ها و موانع پیش‌روی تولید گفت‌وگو شده است تا مشکلات قابل حل در سطح استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

استاندار مرکزی وجود آزمایشگاه‌های تخصصی، ظرفیت‌های تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های کنترل کیفیت را از نقاط قوت استان دانست و افزود: واحدهای صنعتی استان از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه، استانداردسازی، کنترل کیفیت و مدیریت برخوردارند که این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه تولیدات استان در بازارهای داخلی و خارجی باشد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، جنگ، ناترازی انرژی و محدودیت‌های تجاری تاکید کرد: با وجود این مشکلات، استان مرکزی در سال گذشته دو دستاورد مهم اقتصادی به دست آورد که یکی از آن‌ها کسب رتبه چهارم کشور در ارزیابی فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران بود.

وی ادامه داد: بخش مهمی از بهبود فضای کسب‌وکار استان مرهون تلاش فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است و مدیریت استان نیز تلاش کرده با برقراری ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان و صنعتگران، موانع موجود را در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های استانی برطرف کند.

استاندار مرکزی گفت: صادرات غیرنفتی استان مرکزی در سال گذشته به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و برای سال جاری نیز هدف‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است.

زندیه‌وکیلی افزود: بر اساس آمار هفت‌ماهه ارائه‌شده، صادرات غیرنفتی استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است؛ این رشد تنها به ارزش دلاری صادرات محدود نمی‌شود و در وزن کالاهای صادراتی نیز افزایش ثبت شده است.

وی با بیان اینکه تحقق این عملکرد در شرایط دشوار اقتصادی حاصل تلاش تولیدکنندگان و صنعتگران است، تصریح کرد: بدون رعایت استانداردها و تولید محصولات باکیفیت، امکان حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی وجود ندارد؛ چراکه امروز حتی برخی کشورهای همسایه نیز کالاهای فاقد حداقل کیفیت را نمی‌پذیرند و محصولات غیراستاندارد را بازمی‌گردانند.

استاندار مرکزی ادامه داد: متوسط ارزش هر تن صادرات کشور حدود ۳۷۰ دلار است، در حالی که این شاخص در استان مرکزی به حدود ۸۰۰ دلار می‌رسد که نشان‌دهنده سهم بالاتر محصولات دارای ارزش افزوده در سبد صادراتی استان است.

زندیه‌وکیلی افزود: ارتقای کیفیت، تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و برخورداری از استانداردهای معتبر، از عوامل مؤثر در دستیابی به چنین جایگاهی است و بدون این مؤلفه‌ها، امکان توسعه بازارهای صادراتی و افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم نخواهد شد.

وی با اشاره به نقش بازار کشورهای همسایه در استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط محدودیت‌های تجاری گفت: عراق، افغانستان، پاکستان، ازبکستان و امارات از جمله بازارهای مهم پیرامونی برای محصولات تولیدی کشور هستند و ارتباطات تجاری و مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، در تداوم صادرات و تأمین نیازهای اقتصادی کشور نقش مؤثری داشته است.

استاندار مرکزی با تأکید بر نقش تولیدکنندگان در حفظ پایداری اقتصادی کشور در شرایط جنگ و محدودیت‌های اقتصادی افزود: در کنار رزمندگان و مردمی که در میدان حضور دارند، تولیدکنندگان و صنعتگرانی که با وجود دشواری‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در تأمین اشتغال، معیشت مردم و حفظ استقلال اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: تغییر مقررات، بی‌ثباتی شرایط اقتصادی، ناترازی برق و گاز، تحولات ارزی و مشکلات ثبت سفارش، موانع متعددی را پیش‌روی تولیدکنندگان قرار داده است، اما استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ مسیر صادرات در چنین شرایطی، از ظرفیت‌ها و نقاط قوت اقتصاد استان به شمار می‌رود.

وی گفت: محدودیت ورود برخی کالاهای خارجی به کشور، فرصت مهمی برای تقویت تولید داخلی و ارتقای کیفیت محصولات فراهم کرده است، اما نباید این فرصت موجب غفلت از ضرورت رقابت‌پذیری شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: اگر در آینده فضای تجاری کشور تسهیل شود و مرزها برای ورود و خروج کالاها شرایط رقابتی‌تری پیدا کنند، واحدهای تولیدی باید بتوانند با حفظ کیفیت، تیراژ تولید و توان رقابت خود را افزایش دهند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: کشورهایی مانند چین در تولید انبوه و عرضه محصولات با قیمت پایین ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند و بنابراین مسیر مؤثر برای حضور پایدار تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی، تمرکز بر کیفیت، ارزش افزوده و مزیت‌های رقابتی محصولات است.

وی افزود: کیفیت باید محور اصلی راهبرد تولید و صادرات استان باشد تا محصولات ایرانی بتوانند در بازارهای جهانی جایگاه مناسبی به دست آورند و در برابر رقابت خارجی از توان لازم برخوردار باشند.

زندیه وکیلی تاکید کرد: توجه به کیفیت، علاوه بر ضرورت اقتصادی و صنعتی، با آموزه‌های دینی و منافع ملی نیز همسو است و مردم کشور شایسته بهره‌مندی از کالاهای باکیفیت هستند؛ ازاین‌رو ارتقای استانداردها باید به یک رویکرد پایدار در تمام مراحل تولید تبدیل شود.