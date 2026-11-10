به گزارش خبرنگار مهر، روح الله غلامی عصر سه شنبه در چهارمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی اظهار کرد: ارزش صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶۳ میلیون دلار افزایش یافته که این میزان رشد، با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود در مسیر تجارت خارجی، بیانگر ظرفیت بالای تولید و صادرات در استان مرکزی است.

وی افزود: ارزش هر تن کالای صادراتی استان به‌طور میانگین حدود ۷۷۵ دلار است که تقریباً دو برابر میانگین کشوری برآورد می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده سهم قابل توجه کالاهای دارای ارزش افزوده در سبد صادراتی استان است.

غلامی تصریح کرد: در بخش مشتقات نفتی، حدود ۱۸۵ میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶ درصد رشد داشته و ارزش صادرات این گروه کالایی نیز حدود ۹۵ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: کشورهای افغانستان، عراق، ازبکستان، ارمنستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان از مهم‌ترین مقاصد صادرات مشتقات نفتی استان هستند.

غلامی تاکید کرد: در هفت‌ماهه امسال یک میلیون و ۴۷۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار از گمرکات استان مرکزی صادر شده که از نظر وزنی ۴۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۴۶ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۱۳ درصدی صادرات محصولات شیمیایی

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به عملکرد صادرات محصولات شیمیایی بیان کرد: در این بخش ۶۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار صادر شده که رشد ۱۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

غلامی افزود: ارزش صادرات محصولات شیمیایی استان در این مدت حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، ازبکستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از مهم‌ترین مقاصد صادراتی این محصولات بوده‌اند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در مجموع صادرات در جایگاه هفتم کشور قرار دارد گفت: محصولات فلزی نیز از دیگر گروه‌های مهم صادراتی استان هستند که حدود ۳۶۶ هزار تن از این محصولات به بازارهای خارجی صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، روسیه و عراق از کشورهای هدف صادرات محصولات فلزی هستند که انواع میلگرد، نبشی، مفتول فولادی، قوطی و شمش آلومینیوم، کالاهای صادراتی این بخش را تشکیل می دهند.

گل و گیاه، محصولات کشاورزی و سنگ در سبد صادراتی استان مرکزی

غلامی گفت: گل و گیاهان آپارتمانی نیز از جمله محصولات صادراتی استان هستند که بخش قابل توجهی از اظهار گمرکی آن‌ها در مرزهای سایر استان‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: در بخش محصولات کشاورزی نیز طی هفت‌ماهه امسال حدود ۷۴ میلیون دلار صادرات ثبت شده و محصولات معدنی و انواع سنگ نیز از دیگر اقلام صادراتی استان به شمار می‌روند.

فعالیت یک‌هزار و ۳۰۰ صادرکننده و شرکت تولیدی در استان مرکزی

غلامی با اشاره به گستره فعالیت فعالان اقتصادی استان گفت: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ شخص حقیقی و حقوقی و شرکت تولیدی در رویه صادرات از گمرکات استان مرکزی، منطقه ویژه اقتصادی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی زرندیه فعالیت دارند.

وی افزود: شرکت آلومینیوم ایران از جمله شرکت‌های شاخص استان در حوزه صادرات است و محصولات تولیدی استان در مجموع به بیش از ۷۲ کشور جهان صادر می‌شود.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با بیان اینکه افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه و جمهوری آذربایجان مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات استان هستند تصریح کرد: پنج کشور نخست مقصد صادراتی، حدود ۸۰ درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده‌اند.

واردات ۵۴۴ میلیون دلار کالا از ۴۰ کشور جهان

غلامی با اشاره به عملکرد واردات استان مرکزی گفت: در هفت‌ماهه امسال حدود ۱۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد شده که از نظر وزنی ۸ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: استان مرکزی در بخش واردات نیز رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده و عمده کالاهای وارداتی شامل مواد اولیه، قطعات مورد نیاز خطوط تولید، مواد خوراکی و بهداشتی، آلومینیوم و تجهیزات صنعتی بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با تأکید بر اینکه بخش عمده واردات استان به نیازهای بخش تولید اختصاص دارد بیان کرد: کالاهای لوکس سهم قابل توجهی در واردات استان ندارند و با پیگیری‌های انجام‌شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همکاری دستگاه‌های مسئول، تلاش می‌شود کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص شوند.

غلامی تاکید کرد: ۲۹۰ شرکت تولیدی و فعال اقتصادی در رویه واردات استان فعالیت دارند و کالاهای مورد نیاز آن‌ها از ۴۰ کشور جهان تأمین می‌شود.

عراق؛ سومین مقصد صادراتی و یکی از مبادی مهم واردات استان

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به توسعه مبادلات تجاری استان مرکزی با عراق گفت: در هفت‌ماهه امسال عراق به یکی از شرکای مهم تجاری استان تبدیل شده و علاوه بر جایگاه سوم در مقاصد صادراتی، در بخش واردات نیز سهم قابل توجهی دارد.

غلامی افزود: در مجموع طی هفت‌ماهه امسال حدود ۱۹۸ میلیون دلار کالا از عراق وارد کشور شده که بخش عمده آن را مشتقات نفتی تشکیل می‌دهد و ۲۷ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۲۷ میلیون دلار از عراق وارد استان مرکزی شده است.

وی با مقایسه آمار واردات از عراق در سال گذشته تصریح کرد: مجموع واردات استان از این کشور در کل سال گذشته حدود ۲۹ میلیون دلار بود، در حالی که امسال در هفت‌ماهه نخست به حدود ۲۷ میلیون دلار رسیده است که از افزایش مبادلات تجاری دو طرف حکایت دارد.