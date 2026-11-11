علیرضا سوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، جزئیات و زمان‌بندی کامل برنامه‌های استقبال از شهدای گمنام در شهرستان نهاوند را تشریح کرد و ادامه داد: در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا برنامه‌های استقبال از شهدای گمنام در روز ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در قالب ۲ کاروان و در بخش‌های مرکزی، خزل، گیان و زرین‌دشت برگزار می‌شود.

وی با تشریح جزئیات زمانی این مراسم‌ها افزود: حرکت گروه اول با نام «شهید احمد شوهانی» از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵ صبح در مدرسه سلیمانیان آغاز می‌شود و سپس از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ مراسم استقبال در میدان بسیج برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته خادم‌الشهدا شهرستان نهاوند گفت: این کاروان در ادامه برنامه‌های خود در بخش خزل از ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۴۵ در مدرسه شهید سلیمانی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ در مدرسه فاطمه الزهرا (س)، از ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۵ در روستای شریف‌آباد، از ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۰ در شهرک سلگی و از ساعت ۱۵:۲۰ تا ۱۵:۵۰ در روستای رزینی حضور می‌یابد.

وی ادامه داد: کاروان نخست با نام شهید شوهانی در بخش زرین‌دشت و برنامه‌های شامگاه نیز از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۱۵ در روستای «ازنهری»، از ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۳۰ در روستای «گنبدکبود»، از ساعت ۱۶:۵۰ تا ۱۷:۰۵ در روستای برزول، از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۱۵ در مرکز صیانت، از ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ در هیئت صاحب‌الزمان، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در دانشگاه ملی و در نهایت از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۱۵ در اجتماع خیابانی میهمان مردم شهیدپرور خواهد بود.

سوری در خصوص برنامه گروه دوم با نام کاروان «شهید محمد سهرابی» نیز تصریح کرد: این گروه همزمان با گروه اول برنامه خود را از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵ صبح در مدرسه سلیمانیان و ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ در آیین استقبال میدان بسیج شروع می‌کند و پس از آن از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ در مدرسه شهید شیراوند، از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۰ در مدرسه سلمان فارسی، از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۱:۵۰ در مدرسه شهید قاسم سلیمانی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۲۰ در مدرسه ولی‌اله حمیدی و از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در دانشکده حاج حشمت حضور پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه تشریح مسیر گروه دوم بیان کرد: کاروان شهید سهرابی در بخش گیان از ساعت ۱۳:۵۰ تا ۱۴:۱۵ در روستای حسین‌آباد، از ساعت ۱۴:۲۰ تا ۱۵:۰۰ در شهر گیان و از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۵:۲۵ در روستای گیل‌آباد برنامه‌ریزی شده و این کاروان سپس وارد بخش زرین دشت شده و از ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۰ در روستای زرامین سفلی و از ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۳۰ در روستای زرامین علیا حضور می‌یابد.

مسئول کمیته خادم‌الشهدا شهرستان نهاوند افزود: شهید گمنام کاروان دوم در برنامه‌های شامگاهی نیز از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۴۵ در شاهزاده محمد (ع)، از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۴۵ در مسجد طالقانی، از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۴۵ در هیئت صاحب‌الزمان و از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۱۵ در اجتماع خیابانی منتقل می‌شود.

وی در پایان از عموم مردم بصیر، انقلابی و ولایتمدار شهرستان نهاوند دعوت کرد تا با حضور پرشور در این ساعات و مکان‌های اعلام شده بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کنند.