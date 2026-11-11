سرهنگ پاسدار علیرضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام جزئیات برنامه حضور و تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شهرستان کبودراهنگ را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه پیکر مطهر یکی از شهدا در نیروگاه شهید مفتح و پیکر مطهر دیگری در مجتمع فرهنگی بسیج تدفین خواهد شد، اظهار کرد: برنامه‌های استقبال و تشییع این یادگاران جاودانه وطن در چندین روز و در مناطق مختلف شهرستان، روستاها، مدارس و هیئات مذهبی برنامه‌ریزی شده است تا مردم شهیدپرور منطقه بتوانند از فیض معنوی حضور این شهدای والامقام بهره‌مند شوند.

فرمانده سپاه ناحیه کبودراهنگ در ادامه به تشریح ریز برنامه‌ها پرداخت و گفت: امروز مراسم استقبال از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ در میدان امام برگزار شد و شهدا میهمان برنامه‌ها در روستای سوباشی، روستای قلیچ‌باغی، روستای گل‌تپه و شیرین‌سو مراسم تشییع برگزار شد.

وی درباره برنامه‌های روز چهارشنبه ۲۰ آبان نیز تصریح کرد: فردااز ساعت ۱۵ تا ۱۹ در روستای خالق‌وردی، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در روستای قهوره علیا، از ساعت ۱۸ تا ۱۹ در روستای آقچه‌قیه و از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ در روستای اکنلو مراسم تشییع شهدای گمنام برگزار می‌شود و در ساعت ۲۲ نیز هیئت خیمه‌العباس پذیرای پیکر پاک شهدا است.

سرهنگ میرزایی با اشاره به فشرده بودن برنامه‌های روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان افزود: در این روز مراسم استقبال در مقر انتظامی از ساعت ۷ تا ۸ صبح آغاز می‌شود و برنامه‌ها در مدارس پسرانه از ساعت ۸ تا ۱۴، در روستای شاوه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵، در روستای گنده‌جین از ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰، در روستای حاتم‌آباد از ساعت ۱۷، در پایگاه نوژه از ساعت ۱۸ تا ۱۹، در روستای بابان از ساعت ۱۹ تا ۲۰، اجتماع شبانه قباق‌تپه از ساعت ۲۰ تا ۲۱ و مراسم هیئت زوارالزهرا در ساعت ۲۲ پیش‌بینی شده است.

وی همچنین ادامه داد: بخش دیگری از برنامه‌های روز پنج‌شنبه شامل حضور پیکر پاک شهیدان در حوزه علمیه برادران از ساعت ۹ تا ۱۰، فاطمیه کبودراهنگ از ساعت ۱۰ تا ۱۱، روستای آق‌کند از ساعت ۱۵ تا ۱۹، روستای آق‌بلاغ آق‌داش از ساعت ۱۷ تا۱۹، روستای قهوره سفلی از ساعت ۱۰ تا ۱۱، روستای محمودآباد از ساعت ۱۱ تا ۱۲، روستای ولی‌محمد از ساعت ۱۵ تا ۱۹، روستای قوره‌جینه از ساعت ۱۷ تا۱۹، کوریجان از ساعت ۱۸ تا ۱۹، اجتماع شهرستان از ساعت ۲۱ تا ۲۲، هیئت خیمه‌العباس در ساعت ۲۲ و موکب امام رضا (ع) از ساعت ۲۲ تا ۲۳ خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه کبودراهنگ در پایان با دعوت از آحاد مردم برای شرکت پرشور در این مراسم‌ها خاطرنشان کرد: در روز جمعه ۲۲ آبان نیز مراسم تشییع در روستای علیصدر از ساعت ۷ تا ۸ صبح، روستای جزوان از ساعت ۹ تا ۱۰، روستای امیرآباد از ساعت ۱۰ تا ۱۱ و مزرعه مهدی‌آباد از ساعت ۱۱ تا ۱۲ انجام می‌شود و مراسم تشییع عمومی و تدفین نهایی نیز بعد از اقامه نماز جمعه با حضور مردم ولایت‌مدار شهرستان برگزار خواهد شد.