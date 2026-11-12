به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حجازی‌فر، ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به میزبانی آذربایجان‌ غربی از این رویداد اظهار کرد: این اجلاسیه از ۲۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و برنامه‌های آن تا ۲۸ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ مهمان داخلی و خارجی در این رویداد حضور خواهند داشت، افزود: از هر استان کشور ۱۰ نفر به‌عنوان نماینده در این اجلاسیه شرکت می‌کنند و همچنین ۱۸ مهمان از حوزه بین‌الملل نیز در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده حضور خواهند یافت.

دبیر اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی با تشریح برنامه‌های این رویداد گفت: نشست ویژه بانوان، جلسه شعر آیینی، کارگاه هیأت‌پژوهی و نشست صمیمی با مهمانان بین‌المللی از جمله برنامه‌های تخصصی و فرهنگی این اجلاسیه است.

حجازی‌فر ادامه داد: بخشی از برنامه‌ها نیز با رویکرد حضور میدانی مهمانان در میان مردم برگزار می‌شود,به‌طوری‌که شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه ارومیه و برخی شهرستان‌های استان حضور یافته و به مداحی و شعرخوانی خواهند پرداخت.

وی با اشاره به برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای مهمانان بیان کرد: برگزاری روضه‌های خانگی در منازل شهدا، دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا و همچنین حضور در زندان ارومیه و فراهم‌سازی زمینه آزادی زندانیان از دیگر برنامه‌های این اجلاسیه خواهد بود.

دبیر اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی همچنین از برگزاری نشست اختصاصی مهمانان خارجی با طلاب و استادان دینی خبر داد و گفت: در این نشست موضوع مقاومت مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: این اجلاسیه علاوه بر پرداختن به ابعاد فرهنگی و آیینی مداحی و شعر اهل‌بیت(ع)، فرصتی برای تعامل مهمانان داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی آذربایجان‌ غربی خواهد بود.