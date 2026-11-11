به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، در حاشیه بازدید از پروژه ماده ۲۷ استخر مجموعه ورزشی کوثر مشهد، با اشاره به اهداف سفر یک‌روزه خود به استان اظهار کرد: خراسان رضوی از استان‌های مستعد و برخوردار در حوزه ورزش کشور است و در رشته‌هایی همچون کشتی، فوتبال و ورزش‌های توپی همواره جایگاه قابل توجهی داشته است.

وی با قدردانی از میزبانی امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، افزود: در سفر امروز بازدید از مجموعه‌های ورزشی کوثر، سجاد، جانبازان و تعدادی از پروژه‌های ورزشی استان در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در ادامه این سفر، نشستی با رؤسای هیأت‌های ورزشی و مدیران حوزه ورزش و جوانان استان برگزار خواهد شد تا مسائل و نیازهای موجود مورد بررسی قرار گیرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش استان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های ورزش خراسان رضوی، باید تلاش بیشتری برای توسعه امکانات هیأت‌های ورزشی، حمایت از رشته‌های پایه و تخصصی و افزایش مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد.

هاشمی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۱۲ تا ۱۳ پروژه ورزشی در قالب ماده ۲۷ در استان در حال اجراست که از برخی از این پروژه‌ها بازدید کرده‌ایم. استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش امکانات ورزشی استان داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین منابع مالی پروژه‌های ورزشی گفت: در استان خراسان رضوی طرح‌های مولدسازی با ارزش حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که اگرچه فرایند اجرایی آن‌ها زمان‌بر است، اما برخی از این طرح‌ها به مراحل نهایی نزدیک شده‌اند.

هاشمی افزود: با به نتیجه رسیدن این طرح‌ها، بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی خراسان رضوی امکان تکمیل و بهره‌برداری خواهند داشت و این موضوع می‌تواند تحول قابل توجهی در زیرساخت‌های ورزش استان ایجاد کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان درباره اعتبارات پیش‌بینی‌شده نیز اظهار کرد: از محل اعتبارات ملی، منابع مناسبی برای کمک به استان در نظر گرفته‌ایم. کمک‌های وزارت ورزش و جوانان در بخش اعتبارات عمرانی و جاری در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان مطرح است و با تجمیع ظرفیت اعتبارات استانی و مشارکت خیرین، مجموع منابع می‌تواند به بیش از هزار میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی از استان‌های مهم و برخوردار از ظرفیت‌های ورزشی کشور است، تأکید کرد: با وجود برخورداری استان از زیرساخت‌های ورزشی قدیمی و ارزشمند، بخش قابل توجهی از این اماکن نیازمند نوسازی، بازسازی و بهسازی هستند تا امکان استفاده مطلوب ورزشکاران و شهروندان فراهم شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که امکانات ورزشی استان به شکلی توسعه یابد که جوانان بتوانند علاوه بر ورزش همگانی، در حوزه‌های ورزش قهرمانی و استعدادیابی نیز از فضاها و تجهیزات مناسب بهره‌مند شوند.

معاون وزیر ورزش و جوانان در پایان با اشاره به نقش نمایندگان استان در پیگیری مطالبات حوزه ورزش گفت: این سفر به دعوت دکتر پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، انجام شده است و امیدواریم با همراهی نمایندگان استان، مدیریت ورزش خراسان رضوی و سایر دستگاه‌های مرتبط، شاهد اقدامات مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ورزشی باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تأمین منابع موردنیاز، طی شش ماه تا یک سال آینده بخش قابل توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی خراسان رضوی تکمیل و به بهره‌برداری برسد.