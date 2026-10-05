خراسان رضوی با ۲۶ ورزشکار و مربی در کاروان اعزامی به ناگویا سهم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا زارعی ظهر دوشنبه در آیین بدرقه ورزشکاران جانباز و توان‌یاب استان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، با قدردانی از ورزشکاران، مربیان و مسئولان حاضر اظهار کرد: خراسان رضوی همواره یکی از استان‌های اثرگذار در ورزش کشور بوده و در حوزه ورزش جانبازان و توان‌یابان نیز سهم قابل توجهی در تیم‌های ملی و اعزام‌های بین‌المللی داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به میزبانی خراسان رضوی از اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی افزود: «در شرایط دشوار ماه‌های گذشته، خراسان رضوی تلاش کرد در کنار فدراسیون‌ها باشد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان و مشهد، زمینه مناسبی برای آماده‌سازی ملی‌پوشان فراهم کند. با حمایت مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر مشهد، میزبان اردوهای ۱۴ رشته ورزشی جانبازان و توان‌یابان بودیم.

وی ادامه داد: در دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی، ۱۶ نماینده از استان داشتیم و در این دوره، مجموع ورزشکاران و مربیان خراسان رضوی در کاروان اعزامی به ژاپن به ۲۶ نفر رسیده است. از این تعداد، ۱۹ نفر از مجموعه ورزش جانبازان و توان‌یابان، چهار نفر از ورزش نابینایان و کم‌بینایان و سه نفر نیز از دیگر بخش‌های ورزش پارا هستند.

زارعی با اشاره به تلاش ورزشکاران در مسیر آماده‌سازی گفت: با وجود آنکه بخشی از اردوها و برنامه‌های آماده‌سازی تحت تأثیر شرایط کشور قرار گرفت، ورزشکاران ما نشان دادند برای روزهای سخت آماده‌اند. همان‌طور که ورزشکاران ایران در رقابت‌های آسیایی توانستند با کسب مدال و به اهتزاز درآوردن پرچم کشور دل مردم را شاد کنند، امیدواریم نمایندگان پارا نیز در ناگویا عملکردی درخشان داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی از حمایت‌های استانداری خراسان رضوی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد، فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی قدردانی کرد و افزود: هیئت های استانی بازوان فدراسیون‌ها هستند و ورزشکاران در طول سال با حمایت این مجموعه‌ها و امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد برای حضور در رویدادهای برون‌مرزی آماده می‌شوند.

وی همچنین از مهدی آخوندی، رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی و سایر رؤسای هیئت های مرتبط به دلیل تلاش در مسیر آماده‌سازی ورزشکاران تشکر کرد و گفت: امیدواریم تجربه و موفقیت ورزشکاران در ناگویا، مقدمه‌ای برای حضور قدرتمندتر آنان در رویدادهای آینده و به‌ویژه بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ باشد.

زارعی خطاب به ورزشکاران گفت: امیدواریم همانند ادوار گذشته، نمایندگان خراسان رضوی در ترکیب تیم ملی بدرخشند و با کسب نتایج ارزشمند، بار دیگر پرچم ایران را در عرصه بین‌المللی به اهتزاز درآورند. پس از بازگشت نیز تلاش خواهیم کرد در مشهد استقبال شایسته‌ای از ورزشکاران افتخارآفرین استان داشته باشیم.