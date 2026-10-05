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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

برگزاری آیین بدرقه ورزشکاران توان‌یاب خراسان رضوی به بازی‌های ناگویا

برگزاری آیین بدرقه ورزشکاران توان‌یاب خراسان رضوی به بازی‌های ناگویا

مشهد- آیین بدرقه ورزشکاران جانباز و توان‌یاب خراسان رضوی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه آیین بدرقه ورزشکاران جانباز و توان‌یاب خراسان رضوی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، با حضور جمعی از مسئولان ملی، استانی و مدیریت شهری برگزار شد.

در این مراسم امیررضا زارعی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در کنار غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی حضور یافت.

همچنین سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، احسان عظیمی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، مهدی ناصحی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، سیدحسین علوی‌مقدم رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد، سیدحسین غیاثی معاون سلامت و تربیت‌بدنی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، هادی رضایی مدیر تیم‌های ملی والیبال نشسته و محمدصابر گرایلی نایب‌رئیس فدراسیون جودو و رئیس هیئت جودو خراسان رضوی از دیگر حاضران این آیین بودند.

در جریان این مراسم، مسئولان ضمن دیدار و گفتگو با ورزشکاران و اعضای کادر اعزامی، برای نمایندگان خراسان رضوی در بازی‌های پاراآسیایی آرزوی موفقیت کردند و بر تداوم حمایت از ورزش جانبازان و توان‌یابان تأکید شد.

بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین رویدادهای قاره‌ای ورزش جانبازان و توان‌یابان محسوب می‌شود و ورزشکاران خراسان رضوی نیز در ترکیب کاروان جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها حضوری پر رنگ خواهند داشت.

کد مطلب 6968919

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