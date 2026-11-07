به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار با احمد محمدنژاد جوان که با حضور امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، حسن حسینی، فرماندار مشهد و احمد سلاطین، رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز احمد جوان افتخار همه ما خراسانی‌هاست و باید الگویی برای نسل آینده کشتی کشور باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: همه دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های دارای مسئولیت اجتماعی باید برای حمایت از این قهرمان همراه شوند و هر مجموعه‌ای که امکان اقدامی در این زمینه دارد، پای کار بیاید.

وی با تأکید بر تسهیل فعالیت‌های ورزشی جوانان بیان کرد: مسئولان اداری، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و شوراها باید برای رفع موانع، صدور مجوزها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز راه‌اندازی باشگاه‌ها و فعالیت جوانان همکاری کنند.

مظفری همچنین با اشاره به تأثیر اجتماعی حضور قهرمانان و برگزاری برنامه‌های ورزشی تصریح کرد: این حضور، موج مثبتی در جامعه ایجاد می‌کند که حتی با ده‌ها میلیارد تومان هزینه تبلیغات نیز قابل ایجاد نیست و باید از این فرصت برای تقویت نشاط و انگیزه نسل جوان استفاده کنیم.