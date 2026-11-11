به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای بیان کرد: به اطلاع شهروندان محترم شهر بوشهر می‌رساند، با توجه به انجام مراحل فیلم‌برداری فیلم سینمایی «شهدای خلیج فارس» در محدوده ساحلی بوشهر و اسکله جفره، به مدت سه شب از تاریخ ۲۰ آبان‌ماه، جلوه‌های ویژه سینمایی شامل انفجارهای کنترل‌شده در لوکیشن‌های فیلم‌برداری ساحل و دریا اجرا خواهد شد.

این انفجارها صرفاً با اهداف هنری و در راستای تولید این اثر سینمایی و توسط عوامل تخصصی جلوه‌های ویژه انجام می‌شود.

بر همین اساس، احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده یادشده وجود دارد. لذا از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن اطلاع از موضوع، نگرانی بابت صداهای احتمالی نداشته باشند و از انتشار اخبار و شایعات تأییدنشده در این خصوص خودداری نمایند.

پیشاپیش از همراهی، همکاری و شکیبایی مردم شریف و فهیم شهر بوشهر صمیمانه قدردانی می‌شود.