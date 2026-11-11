به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی ظهر چهارشنبه در سومین نشست شورای اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با حضور نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان در شرایطی که توصیه می‌شد برگزار نشود در اوج شکوه و در سلامت و کیفیت برگزار شد، اظهار کرد: این شکوه و عظمت مرهون غرفه‌های قرآن کریم و نماز در این کنگره بود که ختم چندین باره قرآن، بیان احکام و برپایی نمازهای جماعت باشکوه بر معنویت این رویداد فرهنگی افزود.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه السلام با ذکر اینکه اجلاسیه نماز نیروهای مسلح در دستور کار است، ادامه داد: این همایش معنوی هر ساله در سطح استانی و شهرستانی برگزار می‌شود که آثار و برکات آن را شاهد بودیم.

افضلی بیان کرد: امروز ضرورت ایجاب می‌کند که برنامه‌های امر به معروف و نهی از منکر سپاه نیز فعال‌تر از قبل باشد و این وظیفه همه ماست که با اعتقاد کامل و عزم راسخ برنامه‌ها را دنبال کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌ها و چالش‌های دین‌گریزی در مدارس، گفت: تنها راهکار رهایی از آسیب‌های دین‌گریزی در نسل جدید، آموزش و ترویج نماز در مدارس است که انتظار می‌رود آموزش و پرورش این رویکرد را در مدارس با جدیت دنبال کند.

برنامه‌های حوزه نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش استان

در ادامه، احمد بوگری، معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تحصیل ۲۰۵ هزار دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلی در استان، اظهار کرد: طبیعتاً نگرانی‌هایی در حوزه تربیتی و آسیب‌های اجتماعی این قشر وجود دارد که امید است تلاش همگانی برای تقلیل این مشکلات شکل گیرد.

بوگری با ذکر اینکه از همه انتقادات نسبت به فعالیت‌های آموزش و پرورش استقبال می‌کنیم، ادامه داد: اقدامات فراوانی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی صورت گرفته و حضور و کنش‌گری دانش‌آموزان در صحنه‌هایی همچون اعتکاف یا راهپیمایی‌ها قابل توجه است.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری مسابقات استانی قرآن کریم با حضور یک‌هزار و ۳۳ دانش‌آموز دختر و پسر و راهیابی ۳۳ نفر به مسابقات کشوری، برگزاری مسابقات قرآن فرهنگیان با حضور ۸۳ شرکت‌کننده، برگزاری کارگاه‌های عفاف و حجاب، برپایی اجلاسیه نماز دانش‌آموزی از اهم برنامه‌های فرهنگی در حوزه قرآن، عترت و نماز بوده است.

بوگری در خصوص نمازخانه‌های مدارس، اظهار کرد: مشکلاتی در زمینه ساخت و ساز و تجهیز این اماکن وجود دارد از جمله اینکه برخی نمازخانه‌های مدارس جوابگوی همه جمعیت دانش‌آموزی در مدرسه نیست و کمتر مدرسه‌ای داریم که بتوان همه دانش‌آموزان را پوشش دهیم.