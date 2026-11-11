به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صداوسیما، سریال «امیدوارها» یک مجموعه ۳۰ قسمتی است که با پرداختن به موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، فرزندآوری، اشتغال، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و رونق تولید، تلاش دارد بخشی از دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را در قالب داستانی مخاطب‌پسند به تصویر بکشد.

«امیدوارها» داستان جوانی به نام نوید را روایت می‌کند که برای نجات خانواده و رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش، تصمیم می‌گیرد کارخانه‌ای قدیمی و متروکه را دوباره راه‌اندازی کند، تصمیمی که او را با چالش‌ها و مسئولیت‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد.

در این مجموعه، ارشیا توکلی در نقش نوید و علی استادی در نقش پدر خانواده ایفای نقش می‌کنند. فرخ نعمتی، علیرضا خمسه، پیام احمدی‌نیا، سیما تیرانداز، شمسی فضل‌اللهی، نگین معتضدی، فاطمه زارع، نگار بابایی و سجاد اسماعیلی از دیگر بازیگران این سریال هستند.

«امیدوارها» به سفارش سیمای استان‌ها و با تولید صداوسیمای مرکز یزد ساخته شده است. داریوش یاری تهیه‌کنندگی و کارگردانی، مجید شاکرین نویسندگی و فریدون شیردل مدیریت فیلمبرداری این مجموعه را بر عهده دارند.

این مجموعه تلویزیونی از ۲۴ آبان روزهای فرد ساعت ۲۲، از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.