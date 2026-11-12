به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یاری، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری سریال تلویزیونی «امیدوارها»، اظهار کرد: نزدیک به ۳۰ سال است که در حوزه‌های مختلف سینما و تلویزیون، از آثار داستانی تا مستند، فعالیت می‌کنم و در این مسیر با نسل جوان و استعدادهای ارزشمندی همکاری داشته‌ام که یکی از آن‌ها سجاد اسماعیلی، از استعدادهای نویدبخش استان یزد است.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری مجموعه «امیدوارها» افزود: این مجموعه از جمله آثاری بود که در سطح سازمان صداوسیما برای تولید آن برنامه‌ریزی و پیگیری جدی صورت گرفت و جلسات متعددی با نویسنده درباره صحنه‌ها، دیالوگ‌ها و فضای داستان برگزار شد تا فیلمنامه به مرحله نهایی برسد.

یاری با اشاره به آشنایی اولیه خود با عوامل و ظرفیت‌های استان یزد بیان کرد: پس از آشنایی با نویسنده و مطالعه فیلمنامه، این پیشنهاد مطرح شد که مجموعه در یزد تولید شود پس از ارسال فیلمنامه و مطالعه آن، با استقبال و حمایت جدی مجموعه صدا و سیما استان برای انتقال پروژه به یزد مواجه شدیم.

کارگردان «امیدوارها» ادامه داد: در نخستین گفت‌وگوی تلفنی مدیرکل صداوسیمای استان گفتند که برای تولید این مجموعه از ابتدا تا انتها در کنار گروه خواهد بود و انصافاً این وعده در طول تولید عملی شد و در موقعیت‌های دشوار و حساس تصویربرداری، حمایت و همراهی قابل توجهی داشتند.

پیدا کردن کارخانه نساجی؛ چالش جدی تولید در یزد

یاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید این مجموعه را پیدا کردن کارخانه نساجی متناسب با داستان فیلمنامه دانست و گفت: در داستان، کارخانه‌ای متروکه به‌تدریج به یک کارخانه فعال و کامل تبدیل می‌شود؛ بنابراین باید مکانی پیدا می‌کردیم که هم از نظر بصری با قصه تناسب داشته باشد و هم روند بازسازی آن برای مخاطب باورپذیر باشد.

وی افزود: وقتی برای نخستین‌بار از یک کارخانه نساجی در یزد بازدید کردم، با مجموعه‌ای بسیار بزرگ و پیچیده مواجه شدم و نگران بودم که بازسازی چنین فضایی هزینه‌های بسیار سنگینی به پروژه تحمیل کند. از طرف دیگر، اگر کارخانه‌ای را انتخاب می‌کردیم که با واقعیت داستان تناسب نداشت، ممکن بود مخاطب نتواند اتفاقات قصه را باور کند.

کارگردان این مجموعه با قدردانی از پیگیری عوامل تولید و حمایت صداوسیمای استان تصریح کرد: با بررسی کارخانه‌های مختلف نساجی در یزد، سرانجام مجموعه‌ای پیدا شد که دقیقاً با نیازهای فیلمنامه تناسب داشت. این انتخاب علاوه بر اینکه به باورپذیری داستان کمک کرد، در مدیریت هزینه‌های تولید نیز بسیار مؤثر بود.

روایت یزد بدون اغراق و با تکیه بر واقعیت

یاری با تأکید بر اینکه هدف گروه تولید، ارائه تصویری واقعی از یزد بوده است، خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان را به کار گرفتیم تا وقتی مردم یزد این سریال را تماشا می‌کنند، بگویند مسائل، آسیب‌ها، فرهنگ، معماری و زندگی مردم استان به‌درستی روایت شده است؛ نه در این روایت اغراق کرده‌ایم و نه چیزی را نادیده گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: وظیفه من به‌عنوان کارگردان این بود که به شکلی از یزد روایت کنم که مردم خود استان نیز آن را باور کنند و احساس کنند آنچه در قاب تلویزیون می‌بینند، تصویری نزدیک به زندگی واقعی آن‌هاست.

ترکیب بازیگران بومی و چهره‌های ملی برای جذب مخاطب

کارگردان و تهیه‌کننده «امیدوارها» با اشاره به ترکیب بازیگران این مجموعه گفت: تلاش کردیم نه خودمان را از فضای ملی جدا کنیم و نه آن‌قدر در مؤلفه‌های بومی غرق شویم که ارتباط اثر با مخاطب ملی کاهش پیدا کند؛ به همین دلیل ترکیبی از بازیگران شناخته‌شده کشور و هنرمندان استان یزد را در کنار یکدیگر قرار دادیم.

یاری افزود: حضور بازیگرانی مطرح در کنار هنرمندان یزدی از جمله سجاد اسماعیلی و دیگر بازیگران بومی، فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری یک ترکیب بازیگری متناسب با فضای داستان فراهم کرد.

وی با اشاره به حساسیت‌های هماهنگی میان بازیگران باتجربه و هنرمندان بومی اظهار کرد: برای رسیدن به هماهنگی مطلوب، جلسات دورخوانی مفصل و حدود ۱۰ روز تمرین و آماده‌سازی داشتیم که به اعتقاد یکی از بازیگران یزدی، یک کارگاه آموزشی تمام‌عیار بود.

باورپذیری داستان، نتیجه همفکری عوامل تولید

یاری در پایان با اشاره به جلسات متعدد همفکری و بررسی جزئیات فیلمنامه گفت: تلاش کردیم پیش از ورود به هر مرحله از تولید، چالش‌های احتمالی را شناسایی کنیم تا در ادامه با مشکلاتی مواجه نشویم که روند داستان و باورپذیری آن را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: مخاطبان با تماشای «امیدوارها» از ابتدا تا پایان با داستان همراه شوند و بتوانند تصویری واقعی از مردم، فرهنگ، ظرفیت‌ها و مسائل استان یزد در این مجموعه تلویزیونی مشاهده کنند.

یاری گفت: این سریال در ۳۰ قسمت از یکشنبه ۲۴ آبان ماه روزهای فردا ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.