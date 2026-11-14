خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ مجموعه تلویزیونی «امیدوارها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی داریوش یاری، از یکشنبه آبان‌ماه در جدول پخش قرار می‌گیرد.

این سریال ۳۰ قسمتی که به سفارش سیمای استان‌ها و با تولید صداوسیمای مرکز یزد ساخته شده است، روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

«امیدوارها» با روایتی خانوادگی و چاشنی طنز، داستان جوانی به نام نوید را روایت می‌کند که برای نجات خانواده و رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش، تصمیم می‌گیرد کارخانه‌ای قدیمی و متروکه را دوباره راه‌اندازی کند؛ تصمیمی که او را با چالش‌ها و مسئولیت‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد. جوانی جمعیت، فرزندآوری، اشتغال، مسئولیت‌پذیری خانوادگی، رونق تولید و توجه به هویت ایرانی و بومی از جمله موضوعاتی است که در بستر داستان این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

این مجموعه علاوه بر روایت مسائل اجتماعی و خانوادگی، ظرفیت‌های معماری، فرهنگی و انسانی یزد را نیز در قاب تلویزیون به نمایش می‌گذارد و تلاش دارد تصویری از زندگی امروز این شهر، فراتر از کلیشه‌های رایج درباره بافت تاریخی و سنتی آن ارائه کند. حضور بازیگران مطرح سینما و تلویزیون در کنار هنرمندان بومی استان، از دیگر ویژگی‌های این تولید تلویزیونی است.

در همین راستا، خبرنگار مهر در گفت‌وگویی تفصیلی با داریوش یاری، کارگردان و تهیه‌کننده «امیدوارها»، به بررسی ابعاد مختلف تولید این مجموعه، چالش‌های تأمین اعتبار آثار استانی، استانداردهای فنی و هنری، نحوه بازنمایی هویت شهری یزد، انتخاب لهجه و گویش بازیگران و رویکرد داستانی این سریال پرداخته است.

شکستن فاصله بودجه تولید در تهران و استان‌ها

داریوش یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات تأمین اعتبار و هزینه‌های تولید این مجموعه اظهار کرد: در طول حدود ۳۰ سال فعالیت حرفه‌ای در سینما و تلویزیون، چهار فیلم سینمایی و هشت سریال در مقام کارگردان یا تهیه‌کننده تولید کرده‌ام و معتقدم یکی از موضوعات مهم در تولید آثار استانی، برخورداری از بودجه متناسب با استانداردهای حرفه‌ای است.

وی با اشاره به اینکه امکان اعلام جزئیات دقیق قراردادهای تولید به دلیل ملاحظات حقوقی و تعهدات قراردادی وجود ندارد، افزود: سؤال اصلی درباره بودجه این نیست که چه عددی در قرارداد ثبت شده، بلکه باید دید آیا منابع مالی به شکلی تأمین شده که گروه تولید بتواند بدون گرفتار شدن در محدودیت‌های غیرمنطقی، اثری باکیفیت بسازد یا خیر و این سوال مهم‌تر از رقم آن است.

یاری با اشاره به تغییر رویکرد در تأمین بودجه تولیدات استانی در دوره تحول سازمان صداوسیما تصریح کرد: در گذشته میان برآوردهای تولید در تهران و استان‌ها تفاوت‌هایی وجود داشت، در حالی که یک تهیه‌کننده برای تولید حرفه‌ای در هر نقطه از کشور به امکانات و استانداردهای مشخصی نیاز دارد.

کارگردان «امیدوارها» ادامه داد: در این پروژه با پیگیری‌های مدیران استان و مذاکرات مفصل درباره برآوردها، تلاش کردیم این فاصله را کاهش دهیم و بودجه‌ای متناسب با استانداردهای تولید ملی در اختیار داشته باشیم. حتی برخی جلسات کارشناسی درباره جزئیات هزینه‌ها تا ساعات پایانی شب ادامه پیدا می‌کرد.

وی با بیان اینکه گروه تولید برای حفظ کیفیت اثر بر تأمین هزینه‌های واقعی پافشاری کرد، گفت: اگر قرار بود به دلیل محدودیت بودجه از تجهیزات مناسب استفاده نکنیم یا از تعداد بازیگران و امکانات موردنیاز داستان بکاهیم، قطعاً کیفیت نهایی کار تحت تأثیر قرار می‌گرفت. خوشبختانه با گفت‌وگو و پیگیری، برآوردها به سطحی رسید که امکان تولید حرفه‌ای فراهم شد.

تولید یک‌هزار و ۲۰۰ دقیقه محتوای نمایشی در ۳۰ قسمت

یاری با تشریح مشخصات زمانی مجموعه «امیدوارها» اظهار کرد: این سریال در ۳۰ قسمت تولید شده و زمان مفید هر قسمت حدود ۴۰ دقیقه است؛ بنابراین در مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ دقیقه محتوای نمایشی برای این مجموعه تولید کرده‌ایم.

وی افزود: زمان اختصاص‌یافته به هر قسمت در جدول پخش تلویزیون حدود ۴۵ دقیقه است که تیتراژ ابتدایی، تیتراژ پایانی و بخش‌هایی مانند خلاصه قسمت گذشته را نیز شامل می‌شود.

کارگردان این مجموعه با اشاره به طراحی اختصاصی تیتراژها بیان کرد: برای تیتراژ ابتدایی از ایده‌ای متناسب با صنعت نساجی استفاده کردیم؛ به‌گونه‌ای که تصاویر و عکس‌های مجموعه در قالب حرکت دستگاه‌های نساجی به نمایش درمی‌آیند. تیتراژ پایانی نیز با ترانه‌ای متناسب با مفهوم کلی اثر تولید شده و از ظرفیت یکی از خوانندگان استان یزد در این بخش استفاده کرده‌ایم، قسمت ابتدایی خود به تنهایی یک فیلم سینمایی است.

پذیرش «امیدوارها» برای پخش از شبکه یک پس از بررسی‌های تخصصی

یاری درباره کیفیت فنی و محتوایی این مجموعه و پذیرش آن برای پخش از شبکه یک سیما اظهار کرد: طبیعتاً شبکه یک به‌عنوان یکی از شبکه‌های اصلی رسانه ملی، آثار مختلفی را برای پخش بررسی می‌کند و حساسیت‌های زیادی درباره کیفیت و توانایی جذب مخاطب دارد.

وی ادامه داد: مجموعه «امیدوارها» نیز در مراحل مختلف مورد بازبینی قرار گرفت و جلسات کارشناسی و گفت‌وگوهای مفصلی درباره آن انجام شد تا در نهایت برای پخش از شبکه یک پذیرفته شد.

این کارگردان با تأکید بر اهمیت رضایت مخاطبان خاطرنشان کرد: امیدوارم پس از پایان پخش مجموعه، مخاطبان احساس کنند که وقت خود را برای تماشای اثری قابل‌قبول و باورپذیر صرف کرده‌اند و ارزشش را داشته است.

معماری یزد را با زبان تصویر روایت کردیم

یاری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به دشواری‌های تصویربرداری در بافت شهری یزد اظهار کرد: معماری و فضای شهری یزد ویژگی‌های بصری خاصی دارد و اگر بدون طراحی درست تصویربرداری شود، ممکن است ریتم و جذابیت بصری اثر تحت تأثیر قرار بگیرد.

وی افزود: برای این مجموعه تلاش کردیم با طراحی قاب‌های تصویری و حرکات دوربین، معماری یزد را به شکلی متفاوت به نمایش بگذاریم؛ از خیابان‌های مرکزی و پوشش مردم گرفته تا گنبدها و گلدسته‌های مساجد، کوچه‌ها و فضاهای شهری که در کنار حرکت شخصیت‌ها، به جذابیت بصری داستان کمک می‌کنند.

لهجه یزدی را فدای نمایش کلیشه‌ای بومی نکردیم

کارگردان «امیدوارها» با اشاره به حساسیت انتخاب لهجه و گویش در مجموعه‌های تلویزیونی گفت: یکی از نگرانی‌های جدی من در این پروژه، نحوه استفاده از لهجه یزدی بود؛ چراکه انتخاب نادرست لحن و گویش می‌تواند ارتباط مخاطب با شخصیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

یاری ادامه داد: تجربه برخی مجموعه‌های تلویزیونی نشان داده است که حتی آثار برخوردار از ظرفیت‌های داستانی و کارگردانی مناسب، در صورت انتخاب نادرست لهجه ممکن است نتوانند ارتباط مطلوبی با مخاطب برقرار کنند. به همین دلیل درباره این موضوع جلسات همفکری متعددی داشتیم تا به شیوه‌ای طبیعی و باورپذیر برسیم.

وی با تأکید بر اینکه یزد امروز تنها در خانه‌های تاریخی و بافت سنتی خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد: کافه‌ها بخش مهمی از زندگی جوانان شهر شده‌اند و در کنار بازارهای سنتی، پاساژها، مغازه‌های مدرن و فضاهای جدید شهری نیز باید دیده شوند.

«امیدوارها» روایت آرزوهای نسل جوان است

یاری با اشاره به شخصیت محوری داستان اظهار کرد: مجموعه با بلندپروازی‌های شخصیتی به نام «نوید» آغاز می‌شود و تلاش ما این بوده که از مرزبندی‌های نسلی فاصله بگیریم و جوانان را با تمام رویاها، آرزوها و انگیزه‌هایشان به تصویر بکشیم.

وی افزود: اعتقاد داریم رویاها و آرزوهای جوانان می‌تواند بال پرواز یک خانواده و حتی جامعه باشد و شخصیت نوید نیز در این داستان چنین نقشی دارد.

کارگردان این مجموعه با اشاره به نمایش فضاهای مختلف شهری و اجتماعی یزد خاطرنشان کرد: در طول داستان، مخاطب با بخش‌های مختلف شهر از فضای کویری و کوچه‌پس‌کوچه‌ها گرفته تا کافه‌ها، بازارهای سنتی و مراکز تجاری جدید آشنا می‌شود؛ تلاش کردیم تصویری جامع‌تر از یزد امروز ارائه کنیم تا حتی شهروندان یزدی نیز برخی لوکیشن‌ها را از زاویه‌ای متفاوت ببینند که آن را ندیدند.

پاسخ نهایی به موضوع جمعیت را مخاطبان خواهند داد

یاری درباره پرداختن به موضوع جمعیت و فرزندآوری در این مجموعه بیان کرد: تلاش کردیم این موضوع را به‌صورت دقیق و کامل در دل داستان مطرح کنیم، اما اینکه تا چه اندازه در انتقال پیام موفق بوده‌ایم، قضاوت نهایی را باید به مخاطبان پس از تماشای مجموعه سپرد.

وی با اشاره به انتخاب نام «امیدوارها» برای این سریال گفت: در فرآیند انتخاب نام، پیشنهادهای مختلفی از سوی نویسنده، گروه کارگردانی و عوامل بازیگری مطرح شد، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که «امیدوارها» بهترین نام برای بیان مفهوم اصلی داستان است.

پرچم ایران در قاب «امیدوارها»

کارگردان این مجموعه در بخش دیگری از سخنانش به یکی از صحنه‌های مرتبط با پرچم ایران اشاره کرد و اظهار کرد: برای ما نمایش پرچم ایران اهمیت ویژه‌ای داشت و نمی‌خواستیم این موضوع صرفاً به یک تصویر نمادین و گذرا در سریال تبدیل شود.

یاری افزود: برای ثبت یکی از صحنه‌ها، با هماهنگی‌های انجام‌شده، پرچمی را که در یکی از موقعیت‌های تصویربرداری قرار داشت، تعویض کردیم و تصاویر زیبایی از اهتزاز پرچم ایران در فضای شهری به ثبت رساندیم.

وی با اشاره به حضور چهره‌ها و شخصیت‌های مختلف در داستان بیان کرد: برخی از جزئیات و خرده‌داستان‌های مجموعه نیز با الهام از ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی شکل گرفته‌اند که تلاش کردیم به‌درستی در ساختار کلی روایت جای بگیرند.

یاری در پایان با اشاره به حضور بازیگران مطرح کشور در این مجموعه خاطرنشان کرد: در کنار هنرمندان شناخته‌شده‌ای همچون محمد کاسبی، پیام احمدی‌نیا، سیما تیرانداز و شمسی فضل‌اللهی، جمعی از بازیگران و استعدادهای بومی استان یزد نیز در این مجموعه حضور دارند تا «امیدوارها» علاوه بر معرفی ظرفیت‌های استان، زمینه‌ای برای دیده‌شدن هنرمندان یزدی در قاب رسانه ملی باشد.