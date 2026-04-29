به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، پخش سریال جدید «مادران» از جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۲۲ در شبکه یک سیما آغاز میشود که مجموعهای انسانی و اجتماعی درباره نقش الهامبخش مادران در فراز و نشیبهای زندگی است.
مجموعه «مادران» روایتگر داستانهایی از زندگی مادرانی است که در مواجهه با دشواریها و اتفاقات مختلف زندگی، با صبر، استقامت و امید نقشآفرینی مؤثری در خانواده و جامعه دارند. این مجموعه با رویکردی واقعگرایانه و احساسی، جلوههایی از عشق، فداکاری و مسئولیتپذیری مادران را به تصویر میکشد و تلاش میکند مخاطب را با روایتهایی الهامبخش همراه سازد.
سریال «مادران» در ۸ قسمت ۴۰ دقیقهای تولید شده است. تهیهکنندگی این مجموعه بر عهده حسین رستمپور و کارگردانی آن توسط مسعود دهنوی انجام شده و تولید آن در خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ صورت گرفته است.
این مجموعه با تمرکز بر مفاهیم خانواده، امید و استقامت، قصد دارد تصویری نزدیک به واقعیت از نقش مادران در شرایط مختلف زندگی ارائه دهد. پخش سریال هر هفته جمعهها ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما خواهد بود.
عوامل سریال «مادران» عبارتند از هادی مقدمدوست، مهدی تراببیگی و حمید یوسفی نویسندگان، وحید بیوته مدیر فیلمبرداری، جاودان زرین سرپرست گروه کارگردانی، سجاد دهنوی دستیار یک کارگردان، پریسا تاج منشی صحنه، بابک کشنفلاح طراح صحنه، محبوبه سلطانی طراح لباس، محمدرضا مرتضایی مدیر صدابرداری، بابک پاکجامه مدیر تولید، تایماز گودرزی مدیر تدارکات، موحد شادرو تدوین، علی گرگین موسیقی، یحیی محمدعلیئی اصلاح رنگ، عرفان ابراهیمی صداگذار، علیرضا افتخاری خواننده، آراد بیات طراح پوستر و با هنرمندی رویا افشار.
رویا افشار، رضا بنفشهخواه، رضا مسعودی، پانتهآ کیقبادی، مهسا هاشمی، فاطمه حاجوی و حمیدرضا عربسرخی در قسمت اول مجموعه «مادران» هنرنمایی کرده اند.
