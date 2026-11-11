به گزارش خبرنگار مهر، حمیده خدنگی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره پایش‌های شبانه حفاظت محیط زیست اسلام‌شهر اظهار کرد: با توجه به کاهش دما و پدیده وارونگی هوا، گشت‌های شبانه این اداره برای شناسایی منابع آلاینده و پسماندسوزی در حاشیه راه‌ها و محدوده صنعتی به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، علاوه بر بررسی وضعیت معادن شن و ماسه و واحدهای صنعتی، سه مورد آتش‌سوزی ضایعات شناسایی و مهار شد.

خدنگی درباره آثار این تخلف تصریح کرد: پسماندسوزی از عوامل اصلی آلودگی هوا در اسلام‌شهر است و با توجه به شرایط جوی نیمه دوم سال، نظارت‌های شبانه با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه پسماندسوزی یا آلودگی زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.