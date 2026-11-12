به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهید خوشنام عملیات خیبر در شهر ماکلوان شهرستان فومن با همت قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مدت کمتر از یک هفته احداث شد.

امیر خلبان ولی رحمانی، فرمانده قرارگاه محرومیت‌ زدایی و جهادی ارتش صبح پنجسنبه در گفتگو با رسانه هابا اشاره به اهمیت پاسداشت مقام شهدا اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد و احداث یادمان شهید خوشنام عملیات خیبر در ماکلوان از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی با تأکید بر اینکه ساخت این یادمان فراتر از یک اقدام عمرانی است، افزود: این اقدام جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های شهدا و پیوند عمیق نیروهای مسلح با مردم به شمار می‌رود؛ چراکه شهیدان اگرچه گمنام‌اند، یاد و نامشان همواره در قلب ملت ایران زنده است.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش با اشاره به فعالیت‌های این قرارگاه در مناطق کم‌برخوردار کشور بیان کرد: این مجموعه با رویکردی جهادی در مسیر محرومیت‌زدایی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند در کنار مردم و در مواجهه با مشکلات و دشواری‌ها حضور مؤثر داشته باشد.

بر اساس این گزارش، یادمان شهید خوشنام عملیات خیبر در زمینی به مساحت ۵۰ مترمربع و در بوستان شهر ماکلوان، واقع در بخش سردار جنگل شهرستان فومن، احداث شده است.

قرار است این یادمان روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان مردم شهیدپرور و قدرشناس منطقه باشد تا با حضور در این مکان، به مقام شامخ شهید خوشنام ادای احترام کنند.