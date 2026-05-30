اهدای ویلچر برقی به بیمار فومنی توسط قرارگاه محرومیت زدایی ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم خلبان ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش صبح شنبه در دیدار با بیمار هموفیلی شهرستان فومن، یک دستگاه ویلچر تمام اتوماتیک برقی به این بیمار نیازمند اهدا کرد.

فعالیت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در ۲۵ استان کشور

«امیر سرتیپ دوم خلبان ولی رحمانی» فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در حاشیه این دیدار با بیان اینکه تشکیل این قرارگاه به منظور رسیدگی و مساعدت به مناطق کم برخوردار و مردم نیازمند آن مناطق است، اظهار کرد: قرارگاه محرومیت زدایی ارتش از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کمک رسانی و مساعدت به مردم برخوردار است که از دوران کرونا با احداث ۱۲ بیمارستان بیش از هفتاد تختخوابی در سراسر کشور، نقش بسزایی در همه گیری بیماری کرونا داشته باشید.

وی تاکید کرد: ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران ، در تحقق شعار ارتش فدای ملت در تمامی صحنه ها در کنار مردم بوده و هست و با تشکیل این قرارگاه تلاش می کند تا مردم کم برخوردار نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحت پوشش خود قرار دهد.

امیر سرتیپ دوم خلبان رحمانی با اشاره به اینکه در بیست و پنج استان کشور قرارگاه محرومیت زدایی با دولت در بخش عمرانی و رفاهی همکاری های همه جانبه را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: امروز اتحاد و همدلی دولت و نیروهای مسلح در اوج خود قرار دارد، قرارگاه محرومیت زدایی ارتش نیز با بدنه دولت ارتباط بسیار موثری را در جهت رفع مشکلات و موانع بخش های کم برخوردار کشور در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه محرومیت زدایی ارتش حتی در دوران جنگ نیز فعالیت های جهادی خود را با ادامه داده است، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران به وعده ای که به ملت غیور کشور داده است صادق بوده و برای شعار ارتش فدای ملت در هیچ زمینه ای کوتاه نخواهد آمد.

گفتنی است؛ قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در هفنه اخیر با احداث و افتتاح بخش های مختلف عمرانی و رفاهی برای مردم شریف و نجیب استان گیلان اقدامات جهادی بسیار موثری را انجام داده است.