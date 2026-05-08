امیر رحمانی: ۱۴ کیلومتر آسفالت در محورهای فومن - شفت در دست اجراست

امیر سرتیپ ولی رحمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد قرارگاه محرومیت‌ زدایی ارتش برای خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: این پروژه‌ها در راستای محرومیت‌زدایی و بهبود زیرساخت‌های روستایی و شهری شهرستان فومن و مناطق اطراف اجرا شده است.

رحمانی در تشریح پروژه‌های آسفالت به بهره‌برداری رسیده اظهار کرد: تاکنون ۱۵ کیلومتر آسفالت راه روستایی و معابر شهری در مناطق مختلف شهرستان فومن و صومعه‌سرا زیرسازی، آسفالت و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل روستاهای کندسر، آبرودلات، لیشه‌کوه، معابر داخلی روستای سه‌سار صومعه‌سرا و کمربندی شهید شکوری شهرستان فومن می‌شود.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش تصریح کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت این مسیرها با هدف تسهیل تردد روستاییان، کاهش زمان سفر و بهبود دسترسی به مراکز خدمات درمانی و آموزشی انجام شده است.

پروژه‌های در دست اقدام آسفالت

امیر سرتیپ رحمانی در ادامه به پروژه‌های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۶ پروژه آسفالت راه فومن به شفت به طول ۱۴ کیلومتر در دست اقدام می‌باشد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل محورهای زیر است: محور جیرده به شفت، بلوار شهید خوش‌روش فومن، محور حسین‌آباد سرابستان به کمسر، بلوار شهید صالحی، سنگ بیچار کردآباد، بازسازی میدان جدید احداث روستای کردآباد، محور شهری روستای صومعه‌سرا.

رحمانی تأکید کرد: این پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجراست و به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

احداث ساختمان سی‌تی‌اسکن بیمارستان‌های فومن و صومعه‌سرا

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های درمانی و مذهبی اشاره کرد و گفت: در حوزه بهداشت و درمان، احداث و بازسازی ساختمان سی‌تی‌اسکن بیمارستان فومن، ترمیم و بازسازی بخش پذیرش بیمارستان فومن و احداث ساختمان سی‌تی‌اسکن بیمارستان صومعه‌سرا در دست اقدام است.

وی افزود: همچنین ترمیم و بازسازی درمانگاه شهر ماکلوان از دیگر پروژه‌های درمانی است که با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم منطقه اجرا می‌شود.

رحمانی در ادامه به پروژه‌های مذهبی اشاره کرد و گفت: احداث و ترمیم چندین مسجد در بخش سردار جنگل شهرستان فومن نیز در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل بازسازی شبستان‌ها، تعمیر سرویس‌های بهداشتی و بهسازی محوطه مساجد می‌شود.

افتتاح همزمان پروژه‌ها

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: تمامی پروژه‌هایی که امروز از آنها نام برده شد، اعم از پروژه‌های آسفالت، درمانی و مذهبی، همزمان با این مراسم مورد افتتاح قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: روند محرومیت‌زدایی در مناطق محروم استان با قوت ادامه خواهد داشت و قرارگاه ارتش تا رفع کامل محرومیت‌ها در کنار مردم خواهد بود.

امیر سرتیپ ولی رحمانی در پایان از تمامی کارکنان و مهندسان قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش که در اجرای این پروژه‌ها نقش داشتند، قدردانی کرد.