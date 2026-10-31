به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ ولی رحمانی در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه فومن، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باید با تأسی از آموزه‌های قرآن کریم، رهنمود های امام راحل، رهبر شهید و امام حاضر، آمادگی‌های همه‌جانبه نظامی خود را بیش از گذشته تقویت کنند تا همچنان موجب هراس دشمنان اسلام باشند.

وی با تأکید بر نقش خون شهدا در حفظ و تداوم نظام اسلامی افزود: آنچه امروز داریم به برکت خون مطهر شهدا، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی است و پاسداری از آرمان‌های آنان وظیفه همه ماست.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از مردم شهرستان فومن برای حضور مستمر در صحنه و اجتماعات مردمی طی هشت ماه گذشته، اظهار کرد: با توجه به مسئولیت‌های محوله، در کنار مأموریت‌های رزمی و ستادی ارتش، انجام وظیفه در عرصه محرومیت‌زدایی کشور نیز بر عهده ماست.

امیر رحمانی همچنین با اشاره به تشییع و خاکسپاری پیکر یک شهید گمنام در شهر ماکلوان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید کرد: برای احداث و تکمیل پروژه مقبره این شهید گمنام، از هیچ‌گونه حمایت و تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

تأکید فرمانده سپاه فومن بر نقش ارتش در محرومیت‌ زدایی

در ادامه این دیدار، سرهنگ مجتبی میرشکاری، فرمانده سپاه ناحیه فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران و خیرمقدم به امیر رحمانی، وی را از افتخارات شهرستان فومن و استان گیلان دانست.

میرشکاری با اشاره به اقدامات قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش اظهار کرد: این قرارگاه بازویی توانمند در عرصه مردم‌یاری نظام اسلامی است و ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار اجرای مأموریت‌های خطیر نظامی، در عرصه محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مردم نیز عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی همچنین با تبریک اقدامات نیروهای ارتش در مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی افزود: مردم دیار آیت‌الله بهجت فومنی (ره) چشم‌انتظار حضور شما در اجتماعات مردمی هستند و برایتان دعا می‌کنند.

در پایان این دیدار، تمثال مبارک امامین انقلاب، رهبر جدید و آیت‌الله بهجت فومنی (ره)، به نمایندگی از مردم شهرستان فومن توسط فرمانده سپاه ناحیه فومن به امیر سرتیپ دوم خلبان ولی رحمانی اهدا شد.