به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال تبریز که در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد، اظهار کرد: با تأکید و پیگیری استاندار آذربایجان‌شرقی، شورای سالمندی استان با جدیت و رویکردی متفاوت نسبت به گذشته فعالیت خود را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: در نخستین فرصت، نشست شورای سالمندی استان با بهره‌گیری از راهبردها و رویکردهای جدید برگزار می‌شود و نتایج علمی، پژوهشی و اجرایی سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال نیز در دستور کار این شورا قرار خواهد گرفت.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت علمی و پژوهشی این کنگره، اضافه کرد: یافته‌ها و دستاوردهای آن می‌تواند در تدوین و تکمیل سند سالمندی استان مورد استفاده قرار گیرد.

اشراقی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تحولات جمعیتی آینده، تصریح کرد: ساختارهای فعلی حکمرانی برای مدیریت الزامات جامعه سالمندی و مواجهه با رشد سریع جمعیت سالمندان در افق ۱۴۳۰ آمادگی کافی ندارند و لازم است این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی استان مورد توجه قرار گیرد.

وی اصلاح و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با سالمندی را ضروری دانست و گفت: ایجاد پیش‌نیازهای لازم برای تحقق شهر دوستدار سالمند باید با جدیت دنبال شود و از فرصت باقی‌مانده برای آماده‌سازی استان در برابر تحولات جمعیتی آینده استفاده کنیم.

اشراقی همچنین اجرای جدی قانون جوانی جمعیت را در کنار برنامه‌ریزی برای سالمندی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: توجه به سیاست‌های جمعیتی و اجرای قانون جوانی جمعیت می‌تواند در کاهش چالش‌های ناشی از افزایش سهم سالمندان و محدود کردن مشکلات این قشر مؤثر باشد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی در پایان، عبور از مدیریت بخشی و جزیره‌ای را شرط تحقق سیاست‌های راهبردی سالمندی عنوان کرد و گفت: دستیابی به اهداف این حوزه مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌ها، همکاری بین‌بخشی و حرکت به سمت مدیریت فرابخشی است.