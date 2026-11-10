به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی ظهر سه‌شنبه در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال در تالار وحدت دانشگاه تبریز، با اشاره به روند تغییرات جمعیتی کشور، آینده‌نگری در سیاست‌گذاری‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: اگر امروز برای تحولات جمعیتی سال‌های آینده برنامه‌ریزی نکنیم، ممکن است در آینده فرصت انجام بسیاری از اقدامات را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه سالمندی فعال نباید تنها به دوران پس از ۶۰ سالگی محدود شود، افزود: این موضوع باید از سال‌های اشتغال و فعالیت افراد مورد توجه قرار گیرد و پیشگیری، مناسب‌سازی محیط زندگی و ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی سالمندان از امروز در دستور کار باشد.

رحیمی با اشاره به مفهوم سالمندی فعال در حوزه توانبخشی، توجه به خواسته‌ها و توانایی‌های فرد را مبنای برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت زندگی دانست و توضیح داد: هدف از توانبخشی باید متناسب با نیاز هر فرد تعریف شود؛ برای نمونه، توانایی رفتن مستقل به پارک یا راه رفتن می‌تواند یکی از اهداف فرد باشد و پاسخ به این نیازها مسیر برنامه‌ریزی و اقدامات حمایتی را مشخص کند.

تنها ۱۵ سال برای استفاده از فرصت جمعیتی ایران

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با هشدار نسبت به کاهش نرخ رشد جمعیت و باروری در کشور گفت: نرخ باروری بر اساس پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه حدود ۱.۶ و در برآوردهای بدبینانه یا واقع‌بینانه‌تر حدود ۱.۳ است؛ تداوم این روند می‌تواند در آینده موجب کاهش نیروی کار مولد و منابع انسانی مورد نیاز توسعه کشور شود.

رحیمی با اشاره به پیش‌بینی سالمند شدن یک‌سوم جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰، تصریح کرد: از منظر جوانی جمعیت، تا سال ۱۴۲۰ فرصت استفاده از ظرفیت جمعیت جوان و اصلاح روندهای موجود باقی مانده است و برای بهره‌گیری از این فرصت باید اقدامات لازم از هم‌اکنون آغاز شود.

وی کاهش مستمر میزان ازدواج و باروری را مسئله‌ای ملی و فراتر از دوره فعالیت یک دولت دانست و خاطرنشان کرد: موضوع جمعیت به آینده ایران مربوط است و نمی‌توان آن را صرفاً به دولت چهاردهم یا دولت‌های بعدی محدود کرد؛ همه بخش‌های جامعه باید نسبت به این مسئله احساس مسئولیت داشته باشند.

فرزندآوری بدون توجه به مشکلات معیشتی واقع‌بینانه نیست

رحیمی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی مردم، از جمله قرار داشتن حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر، تأکید کرد: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی و مشکلات مردم، صرفاً از آنان انتظار افزایش فرزندآوری داشت. طرح دغدغه جمعیت به معنای نادیده گرفتن مسائل اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه توجه به آینده کشور را نشان می‌دهد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان سالمندان را سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور خواند و گفت: تجربه و توانمندی سالمندان می‌تواند در کنار ظرفیت جوانان به حل مسائل جامعه کمک کند و باید زمینه حضور و مشارکت این گروه در فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود.

وی ضعف آینده‌پژوهی در تصمیم‌سازی‌ها را از مشکلات کشور برشمرد و گفت: در بسیاری از موارد، زمانی به دنبال حل مسائل رفته‌ایم که فرصت‌های زیادی از دست رفته است؛ بنابراین پیش‌بینی شرایط جمعیتی سال ۱۴۳۰ باید مبنای برنامه‌ریزی و اقدامات امروز قرار گیرد.

اقتصاد نقره‌ای؛ مشارکت سالمندان متناسب با توانایی‌ها

رحیمی در تشریح مفهوم اقتصاد نقره‌ای اظهار کرد: این مفهوم به ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی سالمندان اشاره دارد و به معنای الزام آنان به ادامه کار پس از بازنشستگی برای تأمین معاش نیست، بلکه هدف، فراهم کردن امکان مشارکت متناسب با توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و شرایط سالمندان در جامعه است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین محله‌محوری را فراتر از انتقال خدمات دستگاه‌های اجرایی به محلات دانست و بر مشارکت ساکنان در تصمیم‌گیری، اجرای برنامه‌ها و بهبود محیط زندگی تأکید کرد.

رحیمی با بیان اینکه سالمندان و پیشکسوتان می‌توانند در اداره امور محلی و تقویت برنامه‌های مشارکتی نقش مؤثری داشته باشند، گفت: هدف باید توانمندسازی جامعه و افزایش اعتماد مردم به ظرفیت‌های خود برای حل مسائل باشد؛ در این مسیر، گروه‌های فعال اجتماعی و سالمندان از ظرفیت‌های مهم جامعه محسوب می‌شوند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز و آذربایجان در تحولات ایران، بر ضرورت انسجام و همدلی برای عبور از شرایط دشوار کشور تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد ایران با همراهی مردم و پرهیز از افراط و تندروی، از مشکلات کنونی عبور کند.