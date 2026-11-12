به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال در تبریز ظهر پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه پس از سه روز فعالیت علمی و تخصصی و با معرفی مقالات، طرح‌ها، ایده‌ها و تجربه‌های برتر به کار خود پایان داد.

در جریان برگزاری این کنگره، ۱۰ پنل تخصصی، دو میزگرد، دو کارگاه آموزشی و چندین نشست علمی و پژوهشی با حضور استادان دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران حوزه سالمندی، سالمندشناسی، پزشکی، پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.

محورهای علمی کنگره طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با سالمندی فعال را دربر گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به رویکردهای نوین در سالمندی فعال، خدمات اجتماعی، فعالیت بدنی و ورزش، توسعه پایدار، طول عمر و بیماری‌ها، سیاست‌گذاری هدفمند در حوزه سالمندان و شهر دوستدار سالمند اشاره کرد.

همچنین کاربرد فناوری در پاسخگویی به نیازهای سالمندان، توانبخشی و ارائه خدمات مراقبتی یکپارچه از دیگر موضوعاتی بود که در پنل‌های تخصصی این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی چالش‌های ارتباط میان نسل‌ها و شادمانی سالمندان

در بخش میزگردهای تخصصی نیز موضوع شکاف بین‌نسلی، چالش‌های موجود و راهکارهای کاهش آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دو کارگاه آموزشی با محوریت ورزش و سالمندی و همچنین شادمانی و رضایتمندی در دوران سالمندی از دیگر برنامه‌های این کنگره بود که با هدف بررسی ابعاد مختلف سلامت جسمی و روانی سالمندان برگزار شد.

در مجموع، طی سه روز برگزاری سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال تبریز، ۲۵ مقاله، ایده، طرح و تجربه موفق در حوزه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی ارائه شد و در آیین پایانی، آثار برتر معرفی شدند.