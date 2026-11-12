به گزارش خبرنگار مهر، امیر نصیربیگی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه سومین کنگره بین‌المللی سالمندی تبریز در دانشگاه تبریز، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان اظهار کرد: شهرداری تبریز و معاونت اجتماعی و فرهنگی این مجموعه آمادگی دارند در راهبری، برنامه‌ریزی و تحقق اهداف شهر دوستدار سالمند مشارکت کنند.

وی با تأکید بر اینکه نتایج علمی و پژوهشی کنگره باید در قالب برنامه‌های اجرایی دنبال شود، افزود: پس از برگزاری این رویداد، ضروری است همه دستگاه‌های مسئول با همکاری و هماهنگی مشترک، اقدامات مورد نیاز را مشخص و برای اجرای آن‌ها زمان‌بندی و اولویت‌بندی مشخصی تدوین کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز شناسایی دقیق مسائل و نیازهای سالمندان را از الزامات برنامه‌ریزی در این حوزه دانست و گفت: دستگاه‌های مرتبط باید با احصای مشکلات و چالش‌های این قشر، زمینه اجرای راهکارهای مؤثر برای رفع موانع و بهبود شرایط زندگی آنان را فراهم کنند.

نصیربیگی با اشاره به ضرورت مشارکت همه نهادهای مسئول در تحقق شهر دوستدار سالمند تصریح کرد: ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تنها به ارائه خدمات محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد زیرساخت‌های مناسب و فراهم‌کردن محیطی امن و مطلوب برای زندگی همراه با امید، نشاط و آرامش این قشر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف علمی و پژوهشی حوزه سالمندی و تبدیل آن‌ها به اقدامات عملی، نیازمند همکاری بین‌بخشی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و سایر نهادهای مرتبط است و هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی الزامات این حوزه را برطرف کند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز با اشاره به دستاوردهای سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال، تدوین نقشه راه علمی، عملی و اجرایی را از نتایج مهم این رویداد برشمرد و افزود: در این کنگره، راهبردها و مسیرهای مورد نیاز برای حرکت به سمت شهر دوستدار سالمند تبیین شده است و اکنون باید این دستاوردها به برنامه‌های مشخص و قابل اجرا تبدیل شوند.

نصیربیگی تأکید کرد: با مشخص‌شدن نقشه راه و راهبردهای این حوزه، زمان ورود به مرحله اجرا و عملیاتی‌کردن سیاست‌های تدوین‌شده فرا رسیده است و مدیریت شهری تبریز نیز آمادگی دارد با مشارکت در این مسیر، برای تحقق اهداف شهر دوستدار سالمند همکاری کند.