به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در نشست هم‌اندیشی با اعضای انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، با اشاره به حساسیت بهداشتی صنعت فرآورده‌های گوشتی به دلیل عرضه مستقیم محصولات نهایی به مصرف‌کنندگان، گفت: تصمیم‌گیری درباره ضوابط تولید، مواد اولیه و کیفیت فرآورده‌ها باید مبتنی بر شواهد علمی و پژوهش‌های معتبر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان صنعت و دستگاه‌های نظارتی، افزود: نظارت‌ها باید متناسب با مسئولیت هر دستگاه و مراحل زنجیره تولید و عرضه انجام شود و از بازرسی‌های تکراری و موازی که موجب افزایش هزینه و اختلال در فرآیند تولید می‌شوند، پرهیز شود.

بهفر، ورود مواد اولیه آلوده به چرخه تولید را غیرقابل‌قبول دانست و گفت: آلودگی مواد اولیه می‌تواند سلامت کل خط تولید و سایر محصولات را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این‌ رو اطلاع‌رسانی به‌ موقع درباره مواد اولیه مشکوک و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برای مدیریت مخاطرات ضروری است.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین بر ضرورت اعتبار علمی پژوهش‌های ارائه‌ شده از سوی صنعت فرآورده‌های گوشتی، تأکید کرد و گفت: مطالعات مربوط به ارزش تغذیه‌ای و آثار سلامت‌ محور محصولات باید از روش‌شناسی معتبر و نتایج قابل اتکا برخوردار باشند تا بتوان از آنها در تصمیم‌گیری‌های تخصصی استفاده کرد.

وی از ابلاغ دستورالعمل جدید به دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف تسریع بررسی و صدور مجوز مصرف مواد اولیه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، فرآیند نمونه‌برداری، بررسی آزمایشگاهی و اعلام نتیجه، در صورت نبود مشکل، باید حداکثر ظرف ۱۰ روز انجام شود.

بهفر همچنین از طراحی سامانه جدید صدور مجوزهای تولید با ساختار پروانه مادر و مجوزهای مرتبط با هر محصول خبر داد و افزود: تا زمان تکمیل سامانه، پروانه‌های صادر شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی معتبر هستند و تولیدکنندگان می‌توانند امور مربوط به دریافت و تمدید مجوزهای خود را از همین مسیر پیگیری کنند.