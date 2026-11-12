به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هنرور عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای پویش «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذرماه خبر داد و اظهار کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، به‌صورت رایگان و محرمانه آزمایش اچ‌آی‌وی انجام دهند.

وی افزود: این پویش همزمان با سراسر کشور و با هدف افزایش آگاهی عمومی، تشویق به تشخیص زودهنگام و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پیشگیری و درمان اچ‌آی‌وی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی ایدز با عنوان «پایان ایدز با دسترسی همگانی؛ با پوشش فراگیر خدمات پیشگیری، تشخیص، مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی» افزود: شناسایی به‌موقع این عفونت نقش مهمی در کنترل بیماری و جلوگیری از انتقال آن دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه ابتلا به اچ‌آی‌وی ممکن است برای سال‌ها بدون علامت باقی بماند، گفت: برخی افراد بدون اطلاع از وضعیت سلامت خود به این عفونت مبتلا هستند؛ ازاین‌رو انجام آزمایش و آگاهی از وضعیت ابتلا، یکی از اقدامات مهم برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی محسوب می‌شود.

هنرور با تأکید بر اینکه اچ‌آی‌وی با تشخیص به‌موقع و دریافت منظم درمان قابل کنترل است، گفت: افراد مبتلا با پیگیری درمان می‌توانند زندگی طبیعی و باکیفیتی داشته باشند و انجام آزمایش نیز نباید صرفاً به افراد دارای علائم یا گروه‌های خاص محدود شود.

وی با اشاره به شرایط انجام آزمایش در این پویش خاطرنشان کرد: آزمایش اچ‌آی‌وی با رضایت فرد، به‌صورت رایگان و کاملاً محرمانه انجام می‌شود و اطلاعات مراجعه‌کنندگان محفوظ خواهد ماند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: شهروندان برای دریافت مشاوره و انجام آزمایش می‌توانند به مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و همچنین مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری تحت پوشش دانشگاه مراجعه کنند.

وی افزود: برای افرادی که نتیجه آزمایش آن‌ها نشان‌دهنده ابتلا باشد نیز خدمات مراقبتی و درمانی مطابق دستورالعمل‌های کشوری ارائه خواهد شد.

هنرور از مردم خواست با کنار گذاشتن نگرانی از قضاوت‌های اجتماعی، از فرصت اجرای این پویش برای اطلاع از وضعیت سلامت خود استفاده کنند و با انجام آزمایش، در پیشگیری از انتقال اچ‌آی‌وی و حفاظت از سلامت خانواده و جامعه مشارکت داشته باشند.